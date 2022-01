MADRID, España.- Yosvany Villar Ávila, niño de 14 años reportado como desaparecido desde diciembre de 2020 en La Habana, fue encontrado sin vida el viernes pasado, informó este 17 de enero 14YMedio.

Las autoridades localizaron el cadáver en La Loma de Chaple, barrio de Santos Suárez, luego de que el asesinato fuera confesado por “Ariel”, un vecino de Yosvany Villar Ávila, y de quien la madre sospechó desde el inicio.

Actualmente este hombre, de 29 años, se encuentra en prisión por razones similares.

Desde el inicio de la investigación, tras saber que su hijo había sido visto hablando con este vecino, la madre de la víctima, Airovis Ávila Pérez, sospechó de él. Cuando supo que estaba en prisión por intento de violación a un menor, acudió nuevamente a la policía, relata 14yMedio.

“Sí, fue Ariel, nosotras las madres nos equivocamos poco. (…) Se lo conté al jefe de Atención a Menores desde el primer momento, pero me dijo que no podía sospechar de ese hombre si no había pruebas”, explicó Ávila Pérez.

Este lunes podrá llevarse de medicina legal el cuerpo de su hijo, que será velado e incinerado en esta misma fecha.

En varias ocasiones la madre de la víctima había manifestado que las autoridades no estaban haciendo todo el esfuerzo por encontrar a Yosvany Villar.

En junio de 2021 Ávila Pérez publicó un tweet dirigido al mandatario Miguel Díaz-Canel pidiendo su ayuda.

La semana pasada también fue hallado sin vida Alessandro Rodríguez Aguiar, quien llevaba unos días desaparecido en la ciudad de Santa Clara.

Lo encontraron en los predios de la Universidad Central de Las Villas “Martha Abreu”, donde el joven de 23 años estudiaba ingeniería química.

