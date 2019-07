Encuentran el cadáver en descomposición de un hombre en Santiago de Cuba

SANTIAGO DE CUBA.- El cuerpo en descomposición de un hombre apareció en la tarde de este martes en las inmediaciones de la Fábrica de Cemento José Mercerón en la localidad de Altamira, en Santiago de Cuba.

De acuerdo a un video del lugar del hecho, el occiso, de quién no se conocen datos personales todavía, se encontraba semi vestido, con un pantalón y la camisa desabotonada, y una gorra roja a solo pasos de él.

Geordanis Calunga, un lugareño que se encontraba en el área, dijo a CubaNet que se percataron del cadáver por el mal olor proveniente de la zona boscosa: “cuando llegamos vimos aura tiñosas que lo rodeaban, parece que el olor a carne podrida las había atraído, cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que estaba lleno de gusanos”.

Otra señora, residente de la localidad de Nuevo Van Van, comunidad más próxima a la fábrica de cemento, contó que se enteró de lo ocurrido cuando llegó de su centro de trabajo. “Vi un desfile de gente que pasaban para la fábrica y subí también, y allí no podíamos estar cerca por la peste que tenía, el hombre estaba completamente cubierto de gusanos y no se le veía la cara, ahora no sabemos quién puede ser”, se lamenta.

Un trabajador de la fábrica de cemento, de apellido González, dijo a este diario que la policía entró a la fábrica preguntando si reconocían el cadáver, “que sepamos, no parece trabajador de la empresa, pero por aquí suben diariamente personas que van a pescar y personas que acortan camino para Punta Gorda, pudiera ser de cualquier lugar de Santiago”, acotó.

Con la aparición de este cuerpo, el sector colindante con las inmediaciones de la Fábrica de Cemento José Mercerón vuelve nuevamente al escrutinio público después de que en julio de 2017 fuera asesinado en el mismo lugar el joven Yosvany Paneque, a manos del costodio de la empresa. Paneque, que era residente también de la localidad de Altamira, “iba para la playa junto a otros amigos”, reclaman sus familiares. El culpable de tal crimen solo fue sentenciado a 4 años de prisión.