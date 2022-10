MADRID, España.- El actor cubano Jesús Rodríguez Vázquez fue encontrado ahorcado tras presuntamente asesinar a su esposa en La Habana. La noticia ha sido compartida en redes sociales por trabajadores del medio y por personas cercanas a Rodríguez Vázquez y a la víctima.

“Muy crudo. Feminicidio con alto nivel de violencia. Para qué decir las cosas que le hizo a la muchacha. Eran mis vecinos y amigos. Muy queridos. Yo vivo en el mismo edificio. La noticia me ha dejado emocionalmente devastada. No me explico cómo tuvo el valor de hacer algo así”, dijo Ángeles Yaznay Rodríguez Muik, periodista de Radio Metropolitana.

Por su parte, la especialista en Eventos en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Cristina Palacio, precisó que encontraron a “Jesús colgado y a la mujer asesinada en la cama”.

“Ellos llevaban más de tres años separados y seguían viviendo juntos”, agregó Palacio, quien era familiar de la víctima.

Según Palacios, el actor apuñaló a su exmujer con una bayoneta, luego la violó y más tarde se ahorcó de un angular que pegó en el marco de la puerta.

Mientras que la cantante Maureen García dijo sentirse “devastada”.

“Me acaban de dar una noticia monstruosa, la muerte trágica y hasta ahora de desconocida causa, de uno de mis grandes amigos, maravilloso artista y excelente ser humano. Humorista, payaso, mimo, defensor de nuestro buen arte. Para completar el horror, su esposa fue encontrada muerta junto a él, quien compartía su trabajo como su sonidista y excelente persona también. Es una tragedia. Que en paz descansen por favor y que se sepa lo que ha pasado. Te extrañaré muchísimo. Reciban mi más sentido y profundo pésame su hijo, familiares y amigos, que como yo están sufriendo esta devastadora y terrible noticia. Un hasta siempre, nuestro Jesusito Rodríguez”, publicó García en su perfil de Facebook.

Según datos registrados por organizaciones feministas independientes en Cuba, este sería el feminicidio número 27 en lo que va de año.

