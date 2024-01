AREQUIPA, Perú – José Ángel Licea Castillo, un anciano cubano que había sido reportado como desaparecido desde el 16 de enero, fue encontrado sano y salvo, según informó su hija en Facebook.

“Ya mi papá apareció. Me llamó, me acaba de llamar”, escribió Roxana Ligonzález.

Licea Castillo estaba en paradero desconocido desde que saliera este martes de viaje hacia Santa Clara, provincia Villa Clara.

“Alguien se comunicó conmigo y tenía mi padre al lado y me llamó. Ya pude hablar con él. No me había llamado porque no tiene teléfono y el de la terminal está roto, pero siempre hay personas buenas que nos ayudan. Muchas gracias”, agregó la hija.

El Estado cubano no implementa ningún mecanismo para visibilizar los casos de personas desaparecidas, ni siquiera si se trata de menores de edad o ancianos, como la alerta Amber usada en Estados Unidos. Es por ello que la mayoría de las denuncias las hacen miembros de la sociedad civil a través de las redes sociales.

Este jueves, el cuerpo sin vida de Juan Miguel Pino Alfonso, un cubano de 60 años, también apareció tras ser reportado como desaparecido en Marianao desde el 15 de enero.

“Gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente y preocupados por mi tío. ¡Ya apareció! Dios lo tiene en su gloria. Le pedimos a las personas que tengan discreción. La familia está de luto y muy dolida por la perdida”, escribió en Facebook la sobrina del fallecido, Thalía Corrales.

El cadáver de Pino Alfonso fue encontrado tras varios días de búsqueda y hasta la promesa de la familia de recompensar con 3.000 dólares a quien tuviera información del caso.

Si bien las circunstancias tras la muerte aún no han sido precisadas por familiares, el creador digital Woody Alguacil Cubano publicó en redes sociales que el cuerpo fue encontrado cerca de la Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría, también conocida como la CUJAE.

“El cadáver de Juanito acaba de ser encontrado cerca de la CUJAE en las ocho vías. «Ahorcado», me acaba de confirmar una fuente allegada a la familia. Muy triste… en paz descanse”, escribió.

