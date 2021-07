LA HABANA, Cuba. – La periodista independiente Camila Acosta, detenida el pasado lunes 12 de julio por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana, se encuentra actualmente en la estación policial ubicada en Acosta y Diez de Octubre, según fue informado su padre.

Acosta también confirmó su paradero en un mensaje que hizo llegar a su familia, a pesar de estar incomunicada y sin haber podido realizar ninguna llamada telefónica.

La directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, corroboró a CubaNet que ya se había entregado un habeas corpus a favor de la reportera.

Orlando Acosta, padre de la periodista, declaró este miércoles que su hija se encontraba en paradero desconocido, luego de que en el Centro de Investigación Policial de 100 y Aldabó le dijeran que no se encontraba allí.

“Después de un día entero buscando a mi hija pude encontrarla. En Infanta y Manglar me dijeron que estaba en 100 y Aldabó. En ese lugar vi algo que me sorprendió: cuatro mesas con listados muy grandes; se los pasaban de un lado a otro, algunos nombres aparecían y otros no. Parecía una película, como si estuvieran buscando judíos”, explicó.

“Cuando ya me iba para Infanta y Manglar, donde Camila había estado el día antes, supuestamente, un patrullero me cargó; me revisaron y me quitaron mis papeles y me llevaron para 100 y Aldabó, donde finalmente me aseguraron que mi hija estaba en (la estación de) Acosta y Diez de Octubre”.

Casi cuatro días después de la detención de la reportera de CubaNet, las autoridades no le han permitido verla a su padre por presuntas medidas sanitarias para evitar la COVID-19.

El día de su detención la reportera independiente se encontraba realizando trámites personales junto a su padre. Tras su arresto, la Seguridad del Estado le dio un ultimátum a Acosta para recoger las pertenencias de su hija en el alquiler donde vivía, a riesgo de ser lanzadas a la calle.

Camila Acosta, acusada de “desacato” y “desorden público”, reportó para CubaNet y ABC las protestas del pueblo en contra del régimen cubano que tuvieron lugar en La Habana el domingo 11 de julio. El día siguiente fue detenida y todos sus medios de trabajo (dos ordenadores, una tableta y un teléfono), así como dinero y libros, fueron incautados.

