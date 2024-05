LA HABANA, Cuba. – La presa política Lisdani Rodríguez Isaac fue diagnosticada con placenta anterior baja, lo cual aumenta el riesgo para su embarazo (de 24 semanas actualmente) y la posibilidad de nacimiento prematuro de su bebé si no se toman las precauciones necesarias.

A la joven de 25 años de edad “le salió que tenía placenta anterior desde la semana número 22 pero no se lo informaron” sino hasta dos semanas más tarde, a raíz de “una cardiopatía que le salió en uno de los análisis”, según denunció su madre, Bárbara Isaac, durante una conversación con CubaNet.

“La llevan a las consultas pero no le informan bien de los resultados. Cuando ella preguntó fue que la doctora le dijo que tenía que hacer reposo, pero eso es imposible. Tiene que estar haciendo fuerzas todo el tiempo porque [las reclusas] no tienen agua y tienen que cargarla”, explicó a CubaNet la madre.

Recientemente, Isaac denunció igualmente que su hija tenía la hemoglobina baja debido a la “pésima alimentación” en la prisión de mujeres Guamajal, ubicada en Santa Clara.

“Ni leche hay para darle, el plato fuerte solo lo dan tres veces a la semana y suele ser mortadella; el resto es puré de papas o de plátano, arroz con croqueta media hervida porque tampoco tienen aceite para freír, y por las mañanas le dan un pedacito de tortilla. La dieta necesaria para una embarazada no la tiene”, declaró.

El Dr. Abel Arencibia explicó a CubaNet que el diagnóstico de la joven indica que tiene la placenta cerca del cuello uterino, por lo que debe hacer reposo y evitar esfuerzos físicos.

“El mayor riesgo es el sangrado intenso. En esos casos hay que hacer cesárea para evitar complicaciones. Pero para hacer una cesárea, la madre no puede tener la hemoglobina baja. Habría que estabilizarle la hemoglobina con medicación y buena dieta, pero la cárcel no es un medio muy favorable para eso, sobre todo si la idea es el castigo”, señaló el doctor especializado en Ginecología.

El Dr. Arencibia manifestó igualmente que lo ideal en este caso sería un control médico paralelo e imparcial. No obstante, lamentó: “Allí [en la cárcel] no creo que se pueda; si el médico es de la cárcel, tiene las manos atadas aunque quiera ayudar. Los médicos en las prisiones no tienen autonomía, hacen lo que mejor pueden y siempre bajo coacción”.

Bárbara Isaac, que pudo visitar a su hija el pasado lunes en Guamajal, cuenta que la barriga le ha crecido pero que, aun así, ve a la joven “muy delgada”.

“Ella está un poco agobiada y molesta por toda esta situación. Allí no tiene las condiciones mínimas para desarrollar un embarazo”, añadió.

Isaac también explicó que este es un bebé muy deseado para su hija pues lleva más de 10 años con su pareja y nunca había logrado salir embarazada.

“El bebé llegó en medio de esta terrible situación, pero es una bendición. Como madre, pido la libertad de mis hijas, presas injustamente, pero el caso de Lisdani es de mayor urgencia, no quiero que le suceda nada ni a ella ni al bebé, quisiera que los dos estuvieran sanos y en un medio menos hostil”, expresó.

Al igual que su hermana, Lisdani Rodríguez Isaac fue condenada a ocho años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

Su gestación se le ha dificultado desde el inicio no solo por las pésimas condiciones carcelarias sino también debido a los maltratos y a que los oficiales de la Seguridad del Estado la han presionado para intentar que aborte.

