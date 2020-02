MIAMI, Estados Unidos.- El opositor cubano Rolando Rodríguez Lobaina se encuentra en paradero desconocido desde el pasado miércoles, cuando fue detenido por la policía política cubana en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, denunció su hermana a Radio Televisión Martí.

María Isabel Rodríguez, la hermana de Lobaina, aseguró en sus declaraciones que fue a la estación de policía de Baracoa solicitando, como familiar del detenido, respuestas del régimen sobre su paradero, sin embargo, no obtuvo esclarecimiento alguno.

Rodríguez Lobaina fue detenido el miércoles 29 de enero cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos.

Su hermana aseguró a Martí que desde entonces han tratando de indagar qué problemas tenía Lobaina, por qué lo detuvieron, y si lo iban a encausar cuál era el motivo para hacerlo, y sobre todo dónde lo tenían.

Luego de varias horas en la estación policial a la que fue buscando noticias de su hermano, María Isabel denunció que los oficiales le dijeron que el no está detenido, “dicen que supuestamente está afuera”, señaló.

No obstante, Lobaina no ha dado señales de vida y no se ha comunicado con su familia, y su teléfono está apagado, según reportó la hermana.

El pasado 15 de enero, el director de Palenque Visión, cuyos reportajes y videos se publican en Cubanet, aseguró que la Isla seguirá en crisis mientras el régimen no ofrezca una salida a la situación que atraviesa el país.

“El cubano vive en la miseria y está condenado a vivir en la miseria porque hay una política de gobierno que no quiere cambiar nada, que no quiere dar ningún paso para mejorar la vida de los cubanos”, dijo hace 15 días el realizador cubano, quien señaló además que 2019 ha sido un año de claros retrocesos.