“Está desaparecida”: En paradero desconocido activista Nancy Alfaya

MIAMI, Estados Unidos. – La activista feminista y promotora cultural Nancy Alfaya, detenida por la policía política en La Habana, se encuentra en paradero desconocido, según confirmó a CubaNet su esposo, el periodista y escritor Jorge Olivera.

“Se la llevaron, supuestamente, para la unidad de San Miguel del Padrón. Pero era mentira. Yo me comuniqué por teléfono y dicen que no aparece en los registros. Por la noche fui a la estación policial de Zanja y Dragones y no aparece en los registros de detenidos. Es decir, es una desaparición forzosa. Tiene todas las características, según las Naciones Unidas, de una desaparición forzosa”, declaró el presidente del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC).

Tanto Alfaya como Olivera fueron detenidos este martes sin aparente motivo mientras se encontraban de paseo por el barrio capitalino del Vedado.

“Habíamos salido del Coppelia. Nos cogieron dentro de una cafetería cuando íbamos a comprar unos dulces. Acabo de presentar un recurso de Habeas Corpus en el Tribunal para que la traigan, porque está desaparecida. Es una arbitrariedad total”, dijo Olivera a CubaNet.

Varias voces han denunciado la situación de Alfaya, entre ellas la del rapero cubano Aldo, exintegrante del grupo “Los Aldeanos”.

“Liberen a Nancy Alfaya, de lo contrario les vamos a abrir fight. Liberen a esa mujer, que aparezca. No vamos a permitir que asesinen y desaparezcan a más nadie”, señaló el artista en un video compartido en redes sociales.

También se sumó al reclamo la Embajada de Estados Unidos en La Habana, quien pidió la liberación de Nancy en el marco de la jornada mundial de lucha contra el cáncer de mama.

“Desde la Embajada de los EE.UU. enviamos nuestra solidaridad a las víctimas del cáncer de mama. Nadie debería tener que enfrentarse sola a esta enfermedad. Tampoco abandonamos a las personas víctimas de la represión del régimen en Cuba. Nos unimos al llamado: Liberen a Nancy”, publicó la sede diplomática en Facebook.

Nancy Alfaya es coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad (RMI), organización asociada al Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) y su esposo, Jorge Olivera, es colaborador de CubaNet. Debido a su activismo en favor de los derechos humanos y el reconocimiento de las libertades civiles y políticas en la isla, ambos enfrentan el acoso y la persecución de la policía política.