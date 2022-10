MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió este domingo a 106 migrantes cubanos y un perro.

La repatriación estuvo a cargo del guardacostas Richard Etheridge luego de varias operaciones en las costas de Florida durante la pasada semana.

Según precisó la entidad a través de Twitter, entre otras operaciones, estuvo una realizada el martes, a las 10:30 pm., a unas 15 millas al sur de Bahía Honda Key, luego de que una tripulación aérea de Aduanas y Protección Fronteriza de Operaciones Aéreas y Marítimas alertara a los vigilantes del Sector Key West de una embarcación sobrecargada.

BREAKING: @USCG Cutter Richard Etheridge's crew repatriated 106 Cubans and a dog to Cuba, Sun., following interdictions off Florida's coast. #DontTakeToTheSea @USEmbCuba

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 30, 2022