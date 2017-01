En marcha proyecto de ley que liberaría turismo estadounidense a Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Los miembros de la Cámara de Representantes estadounidense, Mark Sanford y Jim McGovern, introdujeron este viernes el Acta de Libertad para Viajar a Cuba, un proyecto de ley que autorizaría a los ciudadanos de EEUU a viajar libremente a la Isla.

Si bien el anteproyecto fue presentado en la Cámara de Representantes en el año 2015, pero no logró avanzar, Sanford y McGovern insisten en que, si no hay una amenaza directa a la seguridad nacional, cada norteamericano debería poder viajar al país caribeño sin pedir permiso a las instituciones gubernamentales.

En la actualidad, los estadounidenses pueden trasladarse a Cuba sólo si se encuentran dentro de 12 categorías establecidas por la ley federal (visitas familiares, de orden gubernamental, tareas humanitarias o intercambios profesionales, entre otras).

Absent an overwhelming threat to security, every American has the constitutional right to travel as they, and not the government, sees fit. pic.twitter.com/ftL7Ii9UQG

— Mark Sanford (@RepSanfordSC) January 6, 2017