MIAMI, Estados Unidos. — Ariel Pérez Montesino, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, se plantó en huelga de hambre luego de ser condenado a 10 años de prisión, confirmaron a CubaNet familiares del recluso.

Pérez Montesino se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Previo a la vista oral en la que fue juzgado, enfrentaba una petición fiscal de 15 años por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado.

Aunque el preso, de 49 años, terminó recibiendo una sanción menor, ello no impidió que se plantara en huelga ante lo que consideró una condena injusta.

De acuerdo con fuentes cercanas al manifestante, este se declaró en huelga de hambre el pasado 22 de marzo, hecho que no fue notificado a sus familiares por parte de las autoridades carcelarias.

“Se declaró en huelga de hambre el 22 de marzo cuando se enteró de la injusticia que estaban cometiendo con él. Exige con la huelga que le comprueben hechos vandálicos o criminales por los que lo están sancionando a 10 años”, declaró una familiar a este diario bajo condición de anonimato.

La condena contra Ariel Pérez Montesino fue la más larga recibida por el grupo de 17 cubanos que protestó el 11J en San Antonio de los Baños, ciudad donde se reportó la primera protesta de aquella jornada. El resto recibió penas de entre tres y ocho años.

Este miércoles, Berta Montesino Amaro, madre de Ariel, denunció ante Radio Televisión Martí la sentencia que había recibido su hijo.

“Yo pido que lo liberen porque eso no puede ser, por gusto la pila de años que le están echando. ¡Diez años! Es un crimen. Él no ha hecho nada, no atacó a nadie, no tiró una piedra. En San Antonio de los Baños no hubo agresiones”, indicó la mujer.

