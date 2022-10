LA HABANA, Cuba. – Un video que se ha hecho viral en la red social Twitter muestra el estado deplorable en que se encuentran los archivos del Registro Civil de Centro Habana, en la capital de la Isla.

“Presten atención, por favor. Lo que voy a mostrar en el video no sé si beneficia o perjudica. Este es el libro del Registro Civil de Centro Habana. No te asombres si cuando mandes a sacar una inscripción de nacimiento te digan [sic] que no has nacido”, mencionó Letha, la usuaria que publicó el video de marras.

En el video, que dura 11 segundos y ya supera las 2 000 vistas, se escucha una voz que se presume sea del solicitante, quien dice: “Qué casualidad que el 396 desaparece”, refiriéndose a sus datos de inscripción de nacimiento.

“Miren los libros del Registro Civil de Centro Habana, así no se podrá hacer ningún proceso de nacionalidad, ya que las certificaciones no aparecen por el deterioro que tienen. Grave la situación”, comentó @Yesdasy4, un usuario que compartió el video.

Presten atención por favor. Lo q voy a mostrar en el video no sé si beneficia o perjudica. Este es el libro del registro civil de Centro Habana, no te asombres si cdo mandes a sacar una inscripción d nacimiento te digan q no has nacido. pic.twitter.com/EaFs6n6Z4N — Letha (@LcLetha) October 28, 2022

La publicación cobra mayor importancia porque coincide con la aprobación en España de la llamada “Ley de Nietos”, la cual beneficia a miles de cubanos que podrían optar por la nacionalidad de ese país europeo. Precisamente para estos trámites la certificación de nacimiento es un documento clave, que debe estar incluido en el expediente del interesado.

“Yo no he nacido, ni estoy en el sistema. Mi hoja de mi tomo y folio se la comió un ratón”, comentó otro usuario que se identificó como @salyazuquita.

El mal estado de los archivos del Registro Civil ha trascendido como noticia en varias ocasiones. En 2016, el Noticiero de la Televisión Cubana mostró imágenes del Registro del Estado Civil del municipio Cerro, cuyo estado constructivo era pésimo.

En esa fecha también se encontraba en estado deplorable el Registro Notarial que se encuentra ubicado en las calles Infanta y Valle, en La Habana, donde se guardan los protocolos de los notarios que se retiran, se van del país e incluso dejan de ejercer la profesión.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.