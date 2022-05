MIAMI, Estados Unidos. — Este miércoles sesionó el foro Médicos de Cuba: tráfico de personas, esclavitud y separación familiar forzosa, que abordó la situación de los galenos de la Isla que forman parte de las llamadas brigadas internacionales.

La presentación del evento, celebrado en Ciudad de México, estuvo a cargo de Prisoners Defenders (PD), ONG española que trabaja jurídicamente por proteger y promover los derechos humanos en países gobernados por tiranías, incluida Cuba.

“El gobierno cubano no quiere que nosotros contemos esto, porque no tenemos una retórica política, no somos gente de derechas. Y entonces es un discurso más difícil contrarrestar”, dijo Javier Larrondo, presidente de PD, quien, durante su intervención, denunció la complicidad del gobierno de México con el régimen cubano.

En el foro también intervinieron vía online el economista argentino Ignacio Bongiovanni, la diplomática checa Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, el historiador y político español Jordi Cañas, así como el abogado y político español Javier Nart.

Cabe señalar que la sede del evento debió ser cambiada a última hora por amenazas y presiones.

Noticia en desarrollo…

