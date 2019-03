Empresas estatales espirituanas enfrentan deudas millonarias

VILLA CLARA, Cuba. – El Sector del Comercio en la central provincia cubana de Sancti Spíritus cerró el 2018 con una deuda ascendente a 195 millones de pesos en moneda nacional, de los cuales más de 103 millones ya estaban fuera de término, dio a conocer el periódico local Escambray en un amplio reportaje publicado en su versión digital.

Entre las causas de esa millonaria deuda, el diario expone “el descontrol, la falta de rigor, exigencia y observación oportuna, además de calidad en la confección de documentos”, aunque agrega que no son las únicas. Esa cadena de impagos incidió considerablemente en la disminución de las utilidades y, por tanto, en el salario de sus trabajadores, ya de por sí insuficiente para costear la vida en la Isla.

En una reciente visita a ese territorio, el designado presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó que resultaba inconcebible tales incumplimientos y acusó indirectamente a los responsables de robo, sobre todo, a la Empresa Municipal de Alimentación Pública (Emapa) y la de Alojamiento de Sancti Spíritus, quienes se destacan como las más deudoras.

La afirmación de Díaz-Canel sugiere como otras causas de esta debacle económica el ya habitual desvío de recursos y la corrupción administrativa que han caracterizado la gestión de la empresa estatal socialista en las últimas décadas.

Ariel Fernández Martín, director del Grupo Empresarial del Comercio (GEC) en esa provincia, refirió que los impagos se remontan hasta siete años en algunas entidades. “Las cuentas por pagar –añade- se incrementan y el sistema no logra recuperarse; las sumas en débitos pasan de un período a otro. La falta de capital en determinadas empresas impide su total liquidez financiera”.

El asunto ha llegado a tal punto que la sala de lo Económico del Tribunal Provincial de Sancti Spíritus ha recibido más de 30 demandas con sentencias en contra de la Emapa del municipio cabecera espirituano, acusada de impagos por varios proveedores.

Sin embrago, esta no es la primera vez que las empresas espirituanas tocan fondo, pues en 2013 el país le inyectó 80 millones de pesos a este mismo sector para borrar los pendientes y comenzar de cero la contabilidad de algunas empresas.

“Ahora la situación es aún más crítica y la provincia figura entre las cinco que más deben”, sostiene Carlos Gotera González, director provincial de Finanzas y Precios.

Para este 2019 no se prevé eliminar estos incumplimientos, pues la deuda solo decrece en ínfimas cantidades, aseguraron las fuentes consultadas.

Mas, el sector del Comercio en Sancti Spíritus no es el único envuelto en tan penosa situación, pues la rama de la Cultura también se encuentra en números rojos si de deudas se trata. A los músicos de esa localidad, adscritos la Empresa Provincial de la Música, les deben un millón 310 mil 699 pesos en moneda nacional por concepto de festividades.

Según el reporte de la radio provincial, tal morosidad se arrastra por más de un año y los principales afectados son quienes ponen su arte, hasta ahora gratuitamente, en función de las diferentes actividades culturales en los municipios de Trinidad, Sancti Spíritus y Yaguajay.

Dunier Fuentes, músico trinitario, afirmó a CubaNet que ya está cansado de exigirle al sectorial de cultura su dinero. “Esta situación ha generado un gran malestar porque ya es una falta de respeto. Con la misma puntualidad que nos exigen el trabajo nos deberían pagar. Por eso uno tiene que ‘luchar’ tocando en restaurantes y bares, sino de qué vives. Conmigo que no cuenten para más ningún carnaval hasta que no me den lo que es mío”, señaló Fuentes.

Pese a la evidente bancarrota, ninguna Semana de la Cultura o carnaval ha sido pospuesto, pues tal acción significaría un escándalo popular de grandes proporciones y pondría en mayor evidencia las profundas grietas que fragmentan las actuales arcas del Estado cubano.