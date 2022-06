MIAMI, Estados Unidos.- Disset Consultors, una firma de consultoría de marketing y negocios de España con sede en Cuba desde 2018, será la encargada de promover los destinos turísticos de la Isla en el mundo durante los próximos años.

De acuerdo al medio español Última Hora, la empresa ganó un concurso internacional convocado por el Ministerio de Turismo de Cuba. La propuesta ganadora se enfrentó a las de más de 40 agencias de ocho países.

Antoni Pons, director general y copropietario de Disset Consultors junto a Pep Lluís García y Javier Tallada, dijo en entrevista con Última Hora que visitó Cuba por vez primera en 1999, y más de una década después comenzó a buscar ofrecer servicios a los empresarios de Mallorca allí presentes.

“Para trabajar en Cuba has de tener toda una serie de permisos que no son fáciles de conseguir. En abril de 2016 realicé un primer viaje que denominé de prospección de negocios. Ninguna de las agencias con las que me había reunido se mostró interesada. En cambio, en la agencia de publicidad del Ministerio de Turismo y en las cadenas hoteleras mallorquinas detecté que había opciones de trabajo”, relató Pons.

La autorización, contó el empresario, la consiguieron “mediante el Ministerio de Cultura, que tiene una empresa que se denomina Representaciones Culturales, que sirve para que puedan trabajar empresas extranjeras. Montamos un estudio de diseño para implantar la marca Iberostar en los hoteles de Cuba”.

Disset Consultors, originaria de Baleares y con vínculos desde hace más de una década con la hotelera Iberostar, ya está en trámites para tener una oficina de representación en la Cámara de Comercio cubana.

Asimismo, Pons agregó que ya fue autorizado para “ofrecer servicios de marketing –no de publicidad– y consultoría de negocios. Podemos atraer y ayudar a empresarios extranjeros que quieran invertir en Cuba. Paralelamente, estamos negociando otra asociación económica internacional con el Ministerio de Turismo”.

La campaña “se lanzará a partir de septiembre. Soy consciente de la importancia de la campaña para Cuba, puesto que el turismo es fundamental para la economía del país”, señaló.

Según explicó el empresario, “Cuba única”, la denominación de la campaña que ya se comenzó a grabar, “pretende mostrar una Cuba que conjuga la tradición con la modernidad”.

“Cuba única” irá dirigida al gran público y a los profesionales del sector, y “tendrá especial incidencia en Canadá, puesto que es el país que aporta más visitantes a Cuba. De hecho, cerca del 30% de la publicidad se destina al mercado canadiense, tanto en televisión, como en prensa, radio”.

“Cuba está en un proceso constante de cambio y modernización. No hace tanto solo se permitían las inversiones extranjeras millonarias. Ahora pueden realizarse inversiones de 50.000 euros. Nosotros trabajamos con la embajada de España para organizar un viaje de prospección de negocio al que esperamos que acudan numerosos empresarios de sectores diversos. En Cuba se están haciendo cambios legislativos muy importantes para dar seguridad a las inversiones extranjeras. Además, se han aprobado las pequeñas y medianas empresas, que antes no existían. Parece ser que en breve se aprobará también que las compañías extranjeras puedan invertir en este tipo de empresas”, dijo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.