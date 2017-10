Empresa australiana quiere invertir $10 millones para extraer petróleo en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Una empresa australiana de energía con vistas en el petróleo cubano dijo que planea aprovechar prospectos en la isla con un historial de éxito.

Melbana Energy es una de las pocas compañías occidentales de energía con una presencia en Cuba, y la única que cotiza en la bolsa de valores australiana. La compañía quiere aprovechar el prospecto Alameda-1, en un área supuestamente con más de 630 millones de barriles de petróleo extraíbles.

En una actualización de la actividad trimestral y citada por UPI, la compañía dijo que estimaba que costaría al menos 10 millones de dólares perforar dos pozos en Cuba. El lunes, un acuerdo de asociación con Petro Australis Ltd. se vino abajo debido a la falta de aprobación de las autoridades reguladoras. Eso dejó a Melbana con una participación del 100 por ciento en las operaciones cubanas y sin un socio que llevara el 40 por ciento de los costos de perforación.

La compañía dijo el martes que estaba buscando nuevos socios después de recaudar $ 5 millones en un impulso de capital a principios de este año. Esta financiación puede complicar sus esfuerzos en la isla.

“Continuamos avanzando hacia la perforación que está programada para comenzar a mediados de 2018 en nuestra oportunidad de exploración (…) en el Bloque 9, en suelo cubano”, dijo en un comunicado el Director General y CEO, Peter Stickland.

El progreso trimestral en Cuba incluyó avances en los procesos de ingeniería y permisos. Melbana no dio ninguna indicación de que sus áreas autorizadas en las costas del norte de Cuba fueran dañadas por el huracán Irma, que azotó Cuba a principios de septiembre.

Petro Australis Ltd. no hizo ningún comentario sobre el final del acuerdo de asociación en Cuba. Tenía hasta el 2 de septiembre para ejercer su derecho, pero no logró obtener las debidas calificaciones reglamentarias del Gobierno cubano.