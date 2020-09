Empeora salud del preso en huelga de hambre Noel López González

LA HABANA, Cuba.- Continúa deteriorándose en la prisión Combinado del Este la salud del preso cubano Noel López González, en huelga de hambre desde el pasado 9 de agosto. Según otro recluso, ha perdido mucho peso, tiene dolor en la cadera y en una pierna, que solo puede arrastrar. Sufre además de un herpes genital extendido, hemorroides y dolores de estómago.

Noel López ha visto al médico dos veces en un mes, pero no ha recibido ningún tipo de asistencia médica, ya que el galeno se limita a decirle que no hay medicinas y a sugerirle (no recetarle) Omeprazol en cápsulas (para úlceras y gastritis), vitaminas (para la aparente neuropatía que le hace doler y arrastrar la pierna), y Ketoconazol, Gentamicina y Triamcinolona (para el herpes). Eso, por si algún familiar se los puede conseguir.

Los oficiales con los que hasta el momento se había entrevistado (mayor Ciro y primer teniente Richard, del Departamento 21) no lo han visitado más, ni siquiera responden al teléfono.

Sin embargo, el oficial que se identifica como Esteban, encargado de reprimir al ex preso político del grupo de los 75 Eduardo Días Fleitas, le comunicó a éste la falsa noticia de que Noel había abandonado la huelga.

A Noel López González, condenado en 2007 a 12 años de prisión por “tráfico de personas”, le aumentaron 10 años de sanción conjunta por otro supuesto delito que no fue probado, por lo que aún le quedan dos años por cumplir.

En febrero de 2015, tras una prolongada huelga, Noel López fue trasladado desde la prisión de Kilo 8, en Camagüey, hasta el hospital militar Dr. Carlos J. Finlay, en La Habana, con el objetivo –según las autoridades– de preparar sus documentos para salir del país. En esa ocasión el capitán del MININT Edelmiro Ávila le garantizó que tendría la salida, sin embargo las autoridades nunca cumplieron lo prometido.

El pasado mes de agosto a López González le correspondía una revisión de su causa para aplicarle el régimen de mínima severidad, pero le fue negado.