MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, lamentó que sus “colegas del género” no se hayan pronunciado acerca de la censura que está sufriendo su agrupación.

El pasado 10 de septiembre, El Niño y La Verdad fue censurado mientras ofrecía un concierto en la Casa de la Música de Galiano. Cuando Frías hablaba al público sobre la censura a su tema “Cambio”, agentes de seguridad del lugar le apagaron el audio.

Este domingo, en un post de Facebook, Frías reveló que “muchas personas” le han escrito preguntándole por qué sus “colegas del género” no se han pronunciado sobre lo que está sucediendo. “¿Por qué nadie ha dicho nada ni ha escrito nada? Incluso en una reunión antier a la que fui citado, tuve que escuchar en mi propia cara que alguien me dijera en forma irónica y como dándome entender que yo estaba mal. ‘Niño, ¿no te asombra y no te has preguntado por qué ninguno de los artistas, incluso amigos tuyos, no te han apoyado en esto?’”, contó el músico.

“Lo primero que quiero dejar claro es que he recibido mensajes de algunos ‘colegas’, la verdad muy pocos, algunos de corazón y otros por quedar bien o enterarse del chisme, [los] que han sido la mayoría”, dijo.

Asimismo, indicó que su “única sorpresa” ha sido el apoyo recibido por parte de actores, artistas plásticos, bailarines, reguetoneros, influencers o creadores de contenidos, páginas independientes y promotores de eventos.

“El mundo del espectáculo y el entretenimiento es muy difícil mundialmente, existe la competencia y la hipocresía hasta a los más altos niveles y aquí es mucho peor, imagínense en una isla llena de necesidades”, dijo.

Sin mencionar el nombre de ninguno de sus colegas, aseguró que “la miseria humana y la inseguridad de perder sus lugares los hacen cometer atrocidades, el verdadero quítate tú pa ponerme yo pero sin escrúpulos ni ética, aquí nadie le da la luz a nadie y esto se lo dice alguien que tuvo que hacer su propia luz, si hablamos de valores y conceptos mejor no hablar, pues casi ninguno de estos grandes y talentosos artistas, son dignos de admirar como seres humanos literalmente hablando”.

“Lo que está pasando hoy con El Niño y La Verdad para muchos de estos ‘colegas’ es un beneficio, así piensan esas mentes miserables, para el que está arriba es un alivio porque ‘La Verdad’ viene fuerte, pa el que está abajo es una oportunidad más para poder ocupar ese lugar y así sucede en este mundo. Lo más triste es saber que muchos piensan como tú pero por miedo no lo dicen en público, por el privado sí”, señaló.

El músico también aseguró que no le pesa estar solo. “Yo siempre he estado solo, mis valores y mis principios me han hecho siempre estar separados de ‘La Mentira’. Por eso nunca he estado en su salsa. La mía siempre ha sido aparte. ¿Que no he tenido el apoyo que ustedes esperaban? Es cierto, pero yo jamás lo esperé, yo sé quién es quién y sé cómo piensan desgraciadamente”.

Frías terminó reconociendo que el apoyo que tiene es “el más grande y el que más temen”. “Es el que más me gusta y es el que no miente, es un pueblo entero que me para a diario en la calle y me dice, pa’lante, no te pares, cambio y bien, eres un cubanazo, gracias por lo que haces. Ese es el apoyo que yo necesito y ese es el apoyo que tiene a mi familia orgullosa y a mí me deja dormir en paz”, concluyó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.