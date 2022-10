MADRID, España.- El músico Emilio Frías, director de la popular orquesta El Niño y la Verdad, denunció este jueves que la agrupación está siendo censurada tras su regreso a Cuba, el pasado 9 de octubre, de una gira por México.

Frías explicó que desde entonces han suspendido conciertos que tenían programados desde hacía más de tres meses y han movido de la cartelera programas televisivos grabados con anterioridad.

“Hemos tenido una batalla campal y ha sido una odisea para poder presentarnos en la Isla, y aún así no hemos tenido resultado, no hemos tenido una respuesta clara y exacta de que está pasando, aunque me lo puedo imaginar (… Si bien me dicen, en el Instituto cubano de la Música y Ministerio de Cultura que no tengo prohibición de trabajar o de salir en la Televisión Cubana, la realidad que estoy viviendo es otra completamente”, apuntó el compositor en sus redes sociales.

“Es evidente que hay una orden suboficial que así lo determina o que se están adjudicando algunos directivos de cultura y eso es mucho peor, pues ahí queda tu vida y tu carrera en manos de sabe Dios”, agregó.

Emilio Frías comentó además que hasta ahora había esperado, manteniéndose “prudente”, pero que decidía hacer la denuncia pues son 23 salarios (correspondientes a los miembros de su agrupación”), “23 familias a la que están dejando sin trabajar”.

“De esta manera les digo a todo el mundo que sí, sí estoy viviendo censura, porque esto no tiene otro nombre (…) y no mendigaré por algo que me corresponde por derecho propio, tocar en Cuba es un derecho que me gané y me lo dio el pueblo. No me rebajaré a pedir perdón ni a retractarme porque yo no he hecho nada, más que cantar “La Verdad”, mi Verdad y la de muchos que no necesariamente tiene que ser la de todos, pero mis ideas son claras y genuinas, mi arte es puro y sincero y mi amor por “La Patria” y por “Mi Gente” es incuestionable, tanto es así que aquí estoy, en Cuba, con mis cubanos, en el momento más difícil posiblemente de la historia de este país”, declaró Frías.

El pasado 10 de septiembre, la agrupación fue censurada mientras ofrecía un concierto en la Casa de la Música de Galiano.

Cuando Frías hablaba al público sobre la censura a su tema “Cambio”, agentes de seguridad del lugar le apagaron el audio.

Antes de que los represores decidieran terminar el concierto, Frías decía al público: “Tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo esto lo han armado ellos… Y si van a hacer eso, de verdad, les digo, si se van a poner así no me inviten más. No me llamen más, y sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio. De donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos”.

