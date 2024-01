MIAMI, Estados Unidos. – El diputado costarricense Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, denunció haber recibido una advertencia del embajador del régimen cubano en su país, Jorge Rodríguez, sobre sus relaciones con Orlando Gutiérrez-Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

Según Feinzaig, el embajador cubano le advirtió en una carta que no volviera a reunirse con Gutiérrez-Boronat, incluido por el régimen de La Habana en una lista de supuestos “terroristas”.

Feinzaig, en una entrevista concedida al medio Martí Noticias, detalló el contenido de la carta: “El jueves pasado recibí una nota del embajador de Cuba en Costa Rica, donde me adjunta una publicación de la Gaceta Oficial cubana con una lista de personas y organizaciones que el régimen considera o ha designado como terroristas”.

El diputado expresó su rechazo a estas acusaciones, afirmando que “quienes están en esa lista son todos opositores al régimen dentro y fuera de la Isla”. Asimismo, “rechazó absolutamente la designación de terroristas de personas de vocación democrática que están luchando por liberar a su país de las garras de la dictadura”.

Gutiérrez-Boronat, mencionado en el número 52 de la lista publicada por el régimen de La Habana, es acusado de incitar acciones violentas contra funcionarios públicos y entidades socioeconómicas, y de promover una agresión armada a la Isla.

Feinzaig comentó sobre la mención específica de su amigo en la nota: “En la nota que él me dirige me hace especial mención de mi amigo Orlando Gutiérrez-Boronat, advirtiéndome que es un terrorista, de acuerdo con la consideración de ellos y, en otras palabras, advirtiéndome que no debería de estar relacionándome con él”.

Feinzaig, al conocer la inclusión de Gutiérrez-Boronat en la “Lista Nacional de Terroristas”, manifestó su solidaridad y rechazo a la acusación: “Con Orlando me une una linda amistad, lo considero mi hermano, lo admiro por su lucha por la libertad de Cuba, la lucha por la democracia en Cuba y, por supuesto, que también rechazo la acusación”.

Además, calificó de “insólito e irrespetuoso” que un embajador se atreva a decirle a un diputado de un país independiente y democrático con quién puede o no relacionarse.

A inicios de diciembre de 2023, hizo pública su “Lista Nacional” de “personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo”, la cual incluye a decenas de activistas, comunicadores, influencers y organizaciones con sede en Estados Unidos.

Dicha lista, que forma parte de la Resolución 19/2023 del MININT, se hizo pública en la edición extraordinaria número 83 de la Gaceta Oficial. El documento, además, atribuye a Estados Unidos la responsabilidad de impulsar acciones contra la seguridad del Estado cubano.

