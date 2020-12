Embajador de Cuba en España “ni baila, ni fuma, ni toma”

MIAMI, Estados Unidos. – “No le gusta el calor, no fuma puros, no le apasiona el béisbol, no baila salsa y no bebe el conocido ron de su país”, así define el diario El País al embajador del régimen cubano en España, Gustavo Machín, quien asegura tener una extensa agenda laboral marcada por reuniones y almuerzos de trabajo.

El diplomático parece vivir al margen de las numerosas protestas de cubanos en el país ibérico en apoyo al Movimiento San Isidro y exigiendo libertad para la Isla. Su discurso viaja en otra dirección.

“El pueblo cubano se caracteriza por su solidaridad. Es una comunidad con una responsabilidad social muy profunda y nos ayudamos mucho entre nosotros. Está muy arraigado en todos los cubanos”, dijo Machín en entrevista al medio español.

La conversación de El País con Machín pareció ser bastante apacible, marcada por la misma agenda de corrección política que rige las relaciones entre La Habana y Madrid.

“Nos podemos vanagloriar de que las relaciones entre España y mi país son estables y nos unen fuertes lazos familiares, históricos y culturales”, sostuvo el representante del régimen.

El País destaca además la austeridad del edificio que ocupa la Embajada de Cuba en Madrid, ubicada en Paseo de La Habana.

“La sede de su embajada se encuentra en un edificio austero y funcional del paseo de La Habana. Fue levantada en los años setenta y comparte el edificio con el consulado. Allí trabajan una cincuentena de personas que hasta el momento se han salvado de contagios por coronavirus”, reseña el diario español.

En julio de 2019, Gustavo Machín lanzó polémicas declaraciones al diario español 20 minutos, en las que aseguró que el “amor por el país” era la premisa para promover buenas relaciones entre el régimen de la Isla y los emigrados cubanos.

“Tenemos una política de tener amplias y fluidas relaciones con la comunidad cubana radicada en el exterior. No hay un divorcio, ni tiene que haberlo. Somos cubanos. La única premisa es que usted tiene que amar a ese país. Y yo pienso que esa es una premisa que no es muy difícil”, sostuvo Machín.

En aquella ocasión, el representante también dejó claro que el régimen cubano no haría concesiones ante los emigrados que apoyan las medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos.

“Tú no amas a tu país cuando propones y apoyas políticas que afectan al pueblo de tu país. Me parece a mí. Y hay cubanos que lo hacen, hay cubanos en Estados Unidos que apoyan el bloqueo. Para mí no aman a su país, porque todos los aspectos de la vida diaria de un cubano son afectados por el bloqueo de los Estados Unidos”, precisó.

