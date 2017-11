Embajada de EEUU en Cuba emite nueva información sobre visados

MIAMI, Estados Unidos.- Las respuestas a preguntas frecuentes publicadas por la Embajada de Estados Unidos en Cuba sobre los visados han sido actualizadas en la página oficial de esa entidad.

Tras el escándalo de presuntos ataques a diplomáticos estadounidenses en La Habana, Washington redujo en un 60% el personal de la sede consular y suspendió la emisión de visas a EE.UU. desde la isla caribeña.

Como alternativa para viajar legalmente a EE.UU., las autoridades recomendaron que fuese a través de su embajada en Bogotá, Colombia, que se realizaran los trámites que antes se hacían desde Cuba. No obstante, el Gobierno estadounidense ha recordado que los trámites pueden realizarse desde cualquier país donde haya una embajada.

EE.UU. ha señalado que “pronto” se anunciarán novedades sobre el Programa de Reunificación Familiar.

A continuación, CubaNet reproduce la información dada a conocer por las autoridades estadounidenses:

¿Cuándo la Embajada de los EE.UU. en La Habana regresará a su estado normal de operaciones?

El Departamento de Estado tiene establecido revisar el estatus de la Orden de Salida al menos cada 30 días. Durante estas evaluaciones, el Departamento considera varios factores para determinar si las condiciones existentes en ese momento justifican el levantamiento de la Orden de Salida. Hasta tanto el gobierno de Cuba pueda garantizar la seguridad del personal del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, nuestra embajada estará reducida al personal de emergencia.

¿En qué medida la reducción del personal de la embajada impacta los acuerdos migratorios entre los Estados Unidos y Cuba?

El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional se encuentran actualmente examinando las vías que permitan a los Estados Unidos continuar cumpliendo su compromiso de expedir 20,000 documentos de viaje al año, tal y como se estableció en los acuerdos migratorios.

¿Qué tipos de documentos de viaje se incluyen en los Acuerdos de Migración?

Los 20,000 documentos de migración por año incluyen: visas preferenciales de inmigrantes, beneficiarios del Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar, casos de refugiados, familiares de aquellas personas que han recibido asilo y solicitan emigrar con ellos, beneficiarios de las Visas de Diversidad, beneficiarios de las visas de prometido (K-1/K2), así como los cónyuges e hijos de los médicos beneficiados por el Programa de Parole para Médicos Cubanos.

Cuál es la mejor vía para que el público obtenga información?

La información acerca de las operaciones de visa en la Embajada de los EE.UU. en La Habana puede encontrarse en cu.usembassy.gov/es/visas-es/. Información adicional sobre cómo solicitar una visa para los Estados Unidos se puede encontrar en ustraveldocs.com.

Programación de visas no inmigrante

¿Las personas que tenían programadas entrevistas de visa están siendo entrevistadas?

No. La Embajada de los EE.UU. en La Habana ha cancelado todas las citas programadas para entrevistas de visa de inmigrante y no inmigrante. Los cubanos que soliciten visas de no inmigrante pueden hacer su solicitud en otra embajada o consulado de los Estados Unidos. Para programar una cita, visite www.ustraveldocs.com

¿Los ciudadanos cubanos pueden solicitar visas de no inmigrante en embajadas o consulados de los Estados Unidos en otros países?

Sí. Los ciudadanos cubanos, al igual que los ciudadanos de otros países, pueden solicitar visas en cualquier embajada o consulado de los Estados Unidos, pero deben encontrarse físicamente presentes en ese país. Los pagos efectuados para las solicitudes de visa de no inmigrante previamente programadas para tramitarse en La Habana no se pueden transferir a otra embajada o consulado, por lo tanto será necesario efectuar el pago por la nueva solicitud.

¿La Embajada de los EE.UU. en La Habana procesará visas de no inmigrante en casos de emergencia?

Las únicas solicitudes de visa de no inmigrante que la Embajada de los EE.UU. en La Habana podrá procesar serán las correspondientes a visas diplomáticas u oficiales (categorías A y G) o casos excepcionales de emergencia en los que el solicitante tenga una condición de salud con peligro para su vida que necesite de tratamiento médico en los Estados Unidos. Ello requiere la presentación de una carta de un médico o institución médica en los Estados Unidos que exprese la disposición de tratar la dolencia específica y que detalle la duración y costo estimado del tratamiento (incluyendo honorarios de hospitalización y todos los gastos médicos asociados). Si el solicitante se encuentra en estas circunstancias, por favor contáctenos a través de havanaconsularinfo@state.gov para obtener una cita en la Embajada de los EE.UU. en La Habana.

¿Cómo se puede programar una cita en otra embajada o consulado?

Por favor, visite www.ustraveldocs.com para programar una entrevista.

Si ya he pagado para una entrevista para visa, ¿la Embajada de los EE.UU. en La Habana programará una entrevista para mí en un tercer país?

No, los solicitantes deben programar sus propias entrevistas de visa de no inmigrante. Los ciudadanos cubanos, al igual que los ciudadanos de otros países, podrán solicitar visas en nuestras embajadas y consulados en otros países del mundo. Visite www.ustraveldocs.com para programar una entrevista.

¿El tipo de visa cambiará si hago la solicitud en un tercer país?

El tipo de visa para viajar a los Estados Unidos no cambiará en función del lugar desde dónde usted la solicite. Para obtener más información acerca de los tipos de visas que están disponibles, visite www.ustraveldocs.com/cu/cu-niv-v…

¿Todos los miembros de un grupo necesitan viajar a un tercer país para una entrevista de visas o el jefe del grupo puede realizar la entrevista en nombre de todos?

Todos los solicitantes cubanos deben realizar su entrevista en persona, por lo tanto todos los solicitantes deberán viajar a un tercer país para la entrevista.

¿Qué pueden hacer los solicitantes que no puedan viajar a otro país para una entrevista?

Los pagos realizados para entrevistas en La Habana siguen siendo válidos durante un año a partir de la fecha de efectuado y podrán ser usados para una solicitud de visa en La Habana de reanudarse el procesamiento de visados en ese plazo.

Visas de inmigrante y casos del Programa Cubano Parole de Reunificación Familiar

¿Están cerradas las solicitudes para visas de inmigrante y para el Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar (CFRP)? ¿Ha terminado el programa CFRP?

La Embajada de los EE.UU. en La Habana ha cancelado todas las citas de entrevista previamente programadas para visas de no inmigrante, visas de inmigrante y el programa CFRP. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar a los solicitantes y sus familias. En las próximas semanas, comenzaremos a transferir las solicitudes de visas de inmigrante para ciudadanos cubanos actualmente en proceso y a programar sus entrevistas en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá, Colombia. El Departamento de Estado de los EE.UU. está trabajando con sus colegas en el Departamento de Seguridad Nacional con el fin de garantizar la continuidad del Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar (CFRP) y pronto anunciará las disposiciones para los solicitantes del CFRP.

¿Por qué se escogió Bogotá?

Al determinar una ubicación alternativa para procesar los casos de visa de inmigrantes de solicitantes cubanos consideramos una variedad de factores, incluyendo la proximidad, las habilidades de idioma del personal, el espacio para acomodar expedientes adicionales, los inconvenientes potenciales para los solicitantes, y la disponibilidad de funcionarios para adjudicar los casos. Pese a que transferir los casos de visa de inmigrante a otra oficina consular nunca es una solución ideal, basados en una evaluación de todos estos factores el traslado de estas operaciones a la Embajada de los EE.UU. en Bogotá es la mejor solución en este momento. En el año fiscal 2016 Bogotá fue una de las oficinas consulares con mayor volumen de procesamiento de visas en todo el hemisferio occidental.

¿Cómo se está notificando a los solicitantes?

Continuaremos ofreciendo información actualizada en el sitio web de la Embajada de los EE.UU. en La Habana. El Centro Nacional de Visas (NVC) contactará a los solicitantes que recibieron una notificación para entrevista de visa de inmigrante entre el 12 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 para reprogramar su cita. Aquellas personas que aún no han recibido la notificación para la cita de entrevista deben contactar al Centro Nacional de Visas (NVC) para actualizar su información de contacto si esta ha cambiado y para actualizarse sobre el estatus de su caso. Puede contactar con el NVC a través del formulario en línea Ask NVC.

¿Cómo afectarán estos cambios a los solicitantes de visa de inmigrante?

La Embajada de los EE.UU. en Bogotá, Colombia procesará las visas de inmigrante de ciudadanos cubanos. La Embajada de los EE.UU. en Bogotá se encuentra en estos momentos determinando cuándo podrán comenzar a tener lugar estas entrevistas. Si usted ya recibió una notificación para su cita de entrevista en la Embajada de los EE.UU. en La Habana, el Centro Nacional de Visas (NVC) le contactará y le proveerá de instrucciones adicionales para su procesamiento en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá.

¿Qué pasa si mi caso tarda mucho tiempo en procesarse? ¿Necesitaré quedarme en Bogotá durante todo este tiempo?

Los solicitantes de visa de inmigrante deben hacer planes para pasar al menos dos (2) semanas en Colombia. Sin embargo, si se requiere de un procesamiento administrativo adicional, los solicitantes pueden regresar a Cuba mientras su caso está pendiente. Por favor tenga en cuenta que el estatus migratorio de un individuo en Colombia es competencia exclusiva del Gobierno de Colombia. Los solicitantes recibirán instrucciones adicionales sobre el procesamiento de su caso y pueden realizar preguntas específicas de sus casos durante sus entrevistas en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá.

¿Qué sucederá con los solicitantes que tenían cita para entrevista de visa de inmigrante programada en La Habana?

Comenzaremos a programar lo antes posible las citas de entrevista para visas de inmigrante de ciudadanos cubanos en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá. Prevemos que las primeras citas estén disponibles no antes del mes de noviembre de 2017. El Centro Nacional de Visas (NVC) contactará a los solicitantes que recibieron una notificación para entrevista de visa de inmigrante entre el 12 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 para reprogramar su cita.

¿Qué pasará con aquellas personas que quieran que su caso de inmigración sea procesado en otra embajada o consulado de los EE.UU? ¿Es obligatorio procesar los casos en Bogotá?

Aun cuando las solicitudes de visa de inmigrante serán automáticamente transferidas a, y programadas en, la Embajada de los EE.UU. en Bogotá, los solicitantes de visa de inmigrante pueden pedir que su caso sea procesado en otra embajada o consulado de los EE.UU. Dichos solicitantes deberán justificar la razón por la cual su caso debe ser transferido (por ejemplo, traslado de su residencia a otro país) y probar que pueden residir legalmente en dicho país mientras su caso es procesado. Si el expediente del caso ya ha sido transferido a la Embajada de los EE.UU. en Bogotá la solicitud de transferencia debe ser realizada directamente a la Unidad de Visas de Inmigrante de dicha embajada o consulado de los EE.UU. Si el expediente del caso se encuentra aún en el Centro Nacional de Visas (NVC), usted puede contactarlos a través del formulario en línea Ask NVC. Si la embajada o consulado de los EE.UU. acepta procesar el caso y califica para ser programado, el NVC transferirá el caso a la embajada o consulado de los EE.UU seleccionada por usted.

¿Cuáles son los requisitos para que los ciudadanos cubanos ingresen a Colombia?

El gobierno de Colombia toma determinaciones con respecto a la entrada de ciudadanos extranjeros en ese país. Los ciudadanos cubanos que viajen a Colombia para una cita de visa de inmigrante en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá deben primero obtener una visa para ingresar a Colombia. Los solicitantes no deben solicitar una visa para Colombia hasta que reciban notificación de que tienen una cita programada en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá. Para obtener más información, comuníquese con Migración Colombia o la embajada o consulado colombiano más cercano.

¿Cuándo debo solicitar mi visa para Colombia?

Por favor no inicie ningún trámite de solicitud de visa para Colombia hasta que reciba notificación del Centro Nacional de Visa sobre su cita en Bogotá.

¿Cuánto tiempo tendré entre la recepción de la notificación de mi cita de entrevista de visa de inmigrante y la fecha de mi cita en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá?

Usted recibirá la notificación de su entrevista con tiempo suficiente para los realizar los preparativos. Usted no debe solicitar su visa colombiana hasta que reciba notificación de cita para entrevista de solicitud de visa de inmigrante.

¿Necesitaré viajar a Colombia si ya tuve una entrevista en La Habana y mi caso de visa de inmigrante está pendiente de una segunda entrevista?

Si su caso requiere de una segunda entrevista de visa, usted será contactado con instrucciones adicionales.

¿Qué sucede si alguno de mis documentos no está válido al momento que se programe mi entrevista de visa?

Usted debe hacer el mayor esfuerzo para asegurar que todos sus documentos estén válidos cuando viaje a Bogotá para su entrevista de visa de inmigrante debido a que la expiración de algunos documentos retrasará el procesamiento y aprobación de su solicitud de visa. Por favor siga las instrucciones que se proveerán en la carta de citación. Para información adicional sobre los documentos requeridos, por favor visite http://www.ustraveldocs.com/cu_e… .

¿Serán los exámenes médicos de Cuba válidos en Colombia?

Los exámenes médicos ya realizados en Cuba serán aceptados para el procesamiento, siempre que estén válidos. Sin embargo, no se podrán realizar nuevos exámenes médicos en Cuba. Para los nuevos casos, cuando usted reciba notificación de su entrevista en Bogotá, recibirá información adicional relativa a los trámites para un examen médico en Colombia.

Si mi caso de visa de inmigrante se transfiere a Bogotá, ¿puedo obtener un reembolso por un examen médico realizado en La Habana que ya ha expirado?

Si el NVC le envió un aviso para una entrevista en La Habana y su caso fue posteriormente transferido a Bogotá, es posible que pueda usar su examen médico realizado en Cuba siempre y cuando los resultados sigan siendo válidos. La Embajada de Bogotá enviará instrucciones a los solicitantes que requieran un nuevo examen médico en los sitios de médicos de panel en Bogotá. Lamentamos que no sean posibles reembolsos por exámenes anteriores.

¿Puedo viajar directamente desde Colombia hacia los Estados Unidos, o necesito regresar a Cuba y viajar a los Estados Unidos desde allí?

Si su visa es aprobada, usted puede viajar directamente hacia los Estados Unidos desde Bogotá.

¿Por qué no puede hacerse esto en la Base Naval de Guantánamo?

El Gobierno de los EE.UU. no tiene instalaciones o personal para el procesamiento de visas en la Base Naval de Guantánamo. La base naval es una instalación militar, no una instalación diplomática.

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas sobre mi caso?

Por favor envíe un email a HavanaConsularInfo@state.gov con cualquier pregunta sobre cómo los residentes en Cuba pueden obtener visas para los Estados Unidos.

Reintegros y pagos

¿Serán reembolsados los pagos efectuados para las visas de no inmigrante?

Los pagos de las solicitudes de visas de no inmigrante no son reembolsables ni transferibles a otra embajada o consulado. No obstante, el pago efectuado para obtener cita para entrevista en La Habana se mantiene válido y puede ser usado para la solicitud de una visa en La Habana si está dentro del rango de un año a partir del día en que se pagó.

Si ya yo pagué por mi entrevista para una visa de no inmigrante en La Habana, pero decido viajar a otro país para completar el proceso de solicitud, ¿tendría que volver a pagar?

Sí. Los pagos para la solicitud de visas de no inmigrante no son transferibles para otra embajada o consulado de los EE.UU.

¿Se les reintegrará su dinero a los solicitantes que no puedan viajar a otro país para una entrevista de visa?

Los pagos de las solicitudes de visas de no inmigrante no son reembolsables ni transferibles a otra embajada o consulado. No obstante, el pago efectuado para obtener cita para entrevista en La Habana se mantiene válido y puede ser usado para la solicitud de una visa en La Habana si está dentro del rango de un año a partir del día en que se pagó.

Entregas de pasaportes y visas

¿Cómo entregará la Embajada de los EE.UU. en La Habana los pasaportes y visas aprobadas?

Los solicitantes de visas que fueron aprobados previamente serán contactados cuando sus visas estén listas para ser retiradas.

¿Qué debo hacer si mi caso está bajo proceso administrativo?

Cuando se requiere de procesamiento administrativo, la duración varía según las circunstancias individuales de cada caso. La mayoría del procesamiento administrativo se resuelve dentro de los 60 días después que se realizó la entrevista. Los solicitantes de visa de no inmigrante y de inmigrante serán contactados cuando sus visas estén listas para recoger.

No he recibido notificación para una cita por parte del Centro Nacional de Visas para mi entrevista de Visa de Inmigrante o Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar (CFRP). ¿Qué pasa con mi caso ahora?

El Departamento de Estado se encuentra trabajando con sus colegas del Departamento de Seguridad Nacional para asegurar la continuidad de las operaciones relacionadas con el CFRP y el centro de procesamiento de refugiados. El Departamento de Estado anunciará próximamente las disposiciones para los solicitantes del CFRP y del Programa de Refugiados.

¿Qué pasa si mi visa vence y no he podido viajar?

Todos los extranjeros necesitan tener documentos vigentes de viaje para entrar en los Estados Unidos. Los titulares de visas de no inmigrante pueden renovar sus visas en nuestras embajadas y consulados en otros países. Las visas de inmigrante para cubanos serán procesadas en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá, Colombia.