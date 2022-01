MADRID, España.- La Embajada de Estados Unidos en La Habana se refirió este martes a la mala gestión económica del Gobierno cubano.

A través de un tweet la entidad denunció que en medio de una pandemia el régimen ha priorizado la construcción de hoteles en lugar de proporcionar alimentos o medicinas al pueblo de Cuba.

Además señaló que durante el 2021 EE. UU. autorizó millones de dólares en exportaciones humanitarias privadas para aliviar el sufrimiento de las personas en la Isla.

En una segunda publicación la sede diplomática informó que “Estados Unidos aprueba rutinariamente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicinas y equipos médicos en apoyo al pueblo cubano”.

“Continuaremos apoyando las exportaciones de productos humanitarios a Cuba en 2022, tal como lo hicimos en 2021″, agregó la Embajada.

El pasado 21 de diciembre el presidente Joe Biden publicó un memorándum en el que explicaba que no permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural de funcionarios o empleados del gobierno de Cuba; como tampoco proporcionará asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio, de acuerdo a lo dispuesto en la sección 110 (d) (1) (A) (ii) de la Ley de protección de las víctimas de la trata.

La medida permanecerá en vigor hasta que se cumplan con los estándares mínimos de la Ley o se hagan esfuerzos significativos para cumplirlos, señaló Biden.

El reporte sobre tráfico de personas en 2021, presentado en julio por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.

Estados Unidos señaló que en Cuba existe “una política gubernamental o un patrón de gobierno para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero”.

