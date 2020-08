Embajada de EE.UU. en Cuba recibe al nuevo Encargado de Negocios

MIAMI, Estados Unidos. – La Embajada de Estados Unidos en Cuba dio la bienvenida este jueves al diplomático Timothy Zúñiga-Brown, quien asume como nuevo Encargado de Negocios en sustitución de Mara Tekach.

El funcionario fue designado en el cargo el pasado 31 de julio. Antes de asumir frente a la sede diplomática en La Habana, se desempeñaba como Coordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado.

Graduado de la American University y del National War College, Zúñiga-Brown es originario del estado de Nevada y posee “amplia experiencia en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”.

Damos la bienvenida al Encargado de Negocios Timothy Zúñiga-Brown, quien asumió su cargo al frente de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana el 31 de julio de 2020. Puedes conocer más sobre él aquí: https://t.co/RMW928m92t pic.twitter.com/eCAwi5g1Iq — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) August 20, 2020

La Embajada de EE.UU. en la Isla también destacó que el nuevo Encargado de Negocios ha trabajado en misiones diplomáticas en países como Bahamas, Perú, Panamá, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

De 2015 a 2018, Timothy Zúñiga-Brown fue Cónsul General en el Consulado de los Estados Unidos en Monterrey (México) y previamente ya había ocupado responsabilidades como Jefe Adjunto de Misión en Ecuador y Encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Nassau.

Zúñiga-Brown llega a Cuba en momentos en que la sede diplomática opera con personal reducido debido a los ataques de salud sufridos por más de veinte diplomáticos estadounidenses entre 2016 y 2017.

De esta forma, el funcionario cubrirá la salida de Tekach, quien durante sus dos años como Encargada de Negocios en Cuba apoyó públicamente a los sectores de oposición y sociedad civil independiente.

Tekach reveló a CubaNet que su paso por la Isla estuvo marcado por el vínculo con los cubanos, a los que calificó como ciudadanos “valientes y comprometidos con su Patria”.

“Cuba no se parece a ningún otro país en el que he estado y, para mi sorpresa, desde que llegué encontré en cada uno de los cubanos a personas valientes, desafiantes ante la injusticia, amantes de la libertad, amigables y llenos de cariño hacia el pueblo de los Estados Unidos. Es por ello que me tracé como objetivo salir de mi oficina y acercarme a la gente, conocer al verdadero pueblo de Cuba”.