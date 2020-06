Embajada de EE.UU. en Cuba anuncia nuevos vuelos de La Habana a Miami

MIAMI, Estados Unidos.- Este martes, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció nuevos vuelos desde la capital cubana a Miami para trasladar a los ciudadanos estadounidenses y otros residentes permanentes en EE. UU., que quedaron varados en la Isla tras el cierre de fronteras decretado por la pandemia de coronavirus.

Se trata de varios vuelos de la aerolínea Delta Airlines ―el comunicado oficial no precisa cuántos―, que cubrirán la ruta La Habana-Miami el próximo jueves 4 de junio.

De acuerdo con la Embajada, la sede diplomática está notificando individualmente a todos los viajeros que han aplicado al Programa Smart de Inscripción de Viajeros (STEP, por sus siglas en inglés) para retornar a EE. UU.

No obstante, “debido a las restricciones de espacio, no podemos acomodar todas las solicitudes que hemos recibido”, precisó la sede diplomática. “Aquellos que no puedan conseguir asientos en estos vuelos deben continuar planeando permanecer en Cuba hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar”.

La Embajada también pidió a los viajeros inscritos en STEP que no vuelvan a reenviar sus solicitudes. “Todavía tenemos su información y nos pondremos en contacto con usted si hay espacio disponible”, indica el comunicado de la sede diplomática en La Habana.

“Todos los ciudadanos estadounidenses que queden en Cuba deben seguir haciendo los preparativos necesarios para una estancia prolongada en el país durante el período de cuarentena. Por favor, cumplan con los requisitos locales de cuarentena, revisen las noticias locales para obtener información sobre los avisos de viajes a Cuba y comprueben con sus operadores de aerolíneas con respecto a futuros vuelos”, también pidió la Embajada de EE. UU. en la capital de la Isla.

Asimismo, la sede diplomática recordó que debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, sus instalaciones solo están ofreciendo servicios de emergencias a ciudadanos estadounidenses.

El comunicado también solicitó a las personas que deseen regresar a EE.UU. en los vuelos con destino a Miami que mantengan la comunicación con la Embajada, sigan los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones y consulten el sitio web del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener la información más actualizada sobre COVID-19.

Las autoridades cubanas ordenaron el cierre de sus aeropuertos el pasado 31 de marzo, así como la prohibición de entrada y salida del país de ciudadanos extranjeros y residentes en la Isla, que solo se permite en situaciones excepcionales (incluidos vuelos humanitarios o de repatriación).