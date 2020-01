Elliott Abrams confirma que Rudy Giuliani contactó con el dictador Maduro

MIAMI, Estados Unidos.- Elliott Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, afirmó este miércoles que en efecto Rudy Giuliani, abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, contactó con el dictador venezolano Nicolás Maduro a título personal, informó la agencia de noticias Europa Press.

Abrams aseguró que Giuliani habló por teléfono con Maduro en septiembre de 2018, sin embargo, el Departamento de Estados de Estados Unidos no estaba al tanto de la comunicación, dijo.

Según la información, fue el periódico The Washington Post quien reveló que Giuliani habló con el chavista “en medio de los esfuerzos de la comunidad internacional para que repitiera las elecciones presidenciales del 20 de mayo de ese año, meses antes de que Juan Guaidó fuese designado, por facultades de la constitución del país caribeño, presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019”.

Así mismo, Abrams dejó claro que la Casa Blanca no ha escogido a nadie para establecer contacto con la dictadura chavista, “no hemos enviado a ningún mensajero a Venezuela a llevar mensajes al régimen de Maduro”.

De acuerdo al informe, Erik Prince, el fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater y un asesor informal de la Administración Trump, también mantuvo una serie de conversaciones secretas con un alto cargo venezolano.

No obstante, Abrams esclareció que “las conversaciones que Giuliani o Erik Prince pudieron tener no eran oficiales”, pues “no llevaban mensajes del Gobierno de Estados Unidos”.

Uno de los motivos por el cual el presidente Donald Trump enfrenta un juicio político, que ya fue presentado en el Senado, ha sido el comportamiento de Rudy Giuliani.

Trump deberá hacer frente al ‘impeachment’ por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a Ucrania para que investigara al precandidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter.

Por su parte, Fernando Cutz, ex director para América Latina en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca con Trump, ha considerado que “las dos cosas son malas situaciones”.

“Si el secretario (de Estado) estaba al tanto y no informó a su propio equipo, eso muestra que sabía que era una mala noticia. Si no lo sabía, eso muestra que hay figuras poderosas que no prestan atención a los principales funcionarios”, indicó.