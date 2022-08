MIAMI, Estados Unidos. – La actriz chilena Úrsula Achterberg confesó este sábado en el programa “La Divina Comida”, de Chilevisión, que había mantenido una relación romántica con el cantautor cubano Silvio Rodríguez cuando él tenía 47 años y ella apenas 15.

“La verdad es que yo estuve bien enamorada de Silvio (…); él también se enamoró de mí”, dijo la actriz.

Debido a la sorpresa del resto de los presentadores de “La Divina Comida” la actriz ofreció más detalles sobre sus presuntos vínculos con el artista cubano.

Según contó, se conocieron en una reunión de artistas, donde le pidió al autor de “Ojalá” que le firmara un cuaderno. “Quería conocerlo, quería estar ahí y que me firmara el cuaderno”, especificó la actriz.

Por su parte, el músico pidió el número de teléfono de la entonces adolescente. “Al otro día [del encuentro] me llamó por teléfono, nos juntamos, comimos juntos, tuvimos algún encuentro romántico por ahí, cosa que a mi familia no le gustó nada”, agregó.

Aunque la diferencia de edad entre ambos ―32 años― alarmó a los presentadores, la actriz se apresuró a explicar que nunca fue abusada por el cubano. “No puedo decir nada, él no fue un abusador, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados que eran una maravilla, era una persona muy delicada, con mucha sabiduría en algunos aspectos. Entonces no puedo decir nada”.

“No fue una cosa violenta para mí, no fui traumatizada para nada. Lo que pasa es que me enamoré hasta las patas”, añadió.

Achterberg también dijo que el famoso tema “Quien fuera” alude a la relación de ambos, específicamente en la parte donde dice “corazón que se esconde”, puesto que ella había ocultado su verdadera edad para que el músico cubano no la rechazara.

“Relaciones naturalizadas por el machismo”

CubaNet consultó a la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba sobre la naturalización de las relaciones entre hombres y mujeres signadas por una brecha de edad demasiado grande.

Este tipo de relaciones, dijo el grupo, “están naturalizadas por el machismo retrógrado que vivimos y que se recrudece en escenarios precarizados socialmente como el cubano. En muchos contextos, se analizan como relaciones abusivas, sobre todo cuando la brecha de edad es muy grande. Y puede haber de fondo algo relativo al abuso sexual”.

Para YoSíTeCreo en Cuba, con amplia experiencia en el tratamiento de la violencia machista en la Isla, “un hombre mayor, con influencia y poder, seduce a mujeres más jóvenes cuando estas apenas tienen la capacidad psicológica para reconocerlo como abuso”.

“Las muchachas carecen de recursos y herramientas educativas que les permitan diferenciar estas microagresiones que están de fondo”, acotó la plataforma feminista.

Las activistas del grupo también recordaron que, “desde lo legal, está conducta está legitimada al establecer la posibilidad de que adolescentes puedan contraer matrimonio, con la autorización de sus padres, como pasa en el caso cubano hasta que no se apruebe el nuevo Código de las Familias”.

También creen que “hay que estudiar cada caso, pero la actitud es típica del machismo: buscar mujeres quinceañeras, jóvenes, cosificando y controlando sus cuerpos y sexualidades desde el deseo. Todo gira alrededor del ejercicio de poder del hombre sobre la mujer, a través de la superioridad económica, psicológica, experiencial, de poder social, etc.”.

CubaNet envió una solicitud de comentarios a Silvio Rodríguez a través del correo electrónico. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota no se había obtenido ninguna respuesta.

