MIAMI, Estados Unidos.- El joven cubano Eliodanis Herrera Sánchez denunció que los medios oficiales del régimen exponen una realidad distinta a la que viven las personas de a pie, y asegura que en Cuba existe un plan de marginalidad para mantener a un sector de la población en un nivel que les impide progresar.

Herrera Sánchez asegura que tiene toda la voluntad, el deseo y la fuerza para trabajar, y así ayudar a su familia a salir de la grave crisis económica en la que se encuentran, pero no le dan trabajo. “Hace aproximadamente dos años nos encontramos pasando por una situación económica pésima, la cual se ha incrementado desde enero, con el reordenamiento monetario”.

El joven afirmó ante las cámaras de Palenque Visión que se ha presentado en varios lugares, como en el Órgano del Trabajo de su municipio, en Mayarí, provincia de Holguín, y siempre recibe la misma respuesta: “que no hay trabajo”.

“Me presenté en el gobierno municipal y prácticamente no me dejaron ni hablar. La mujer que me atendió me dijo que su trabajo no era buscarle empleo a nadie”.

Eliodanis Herrera, que vive con su madre, afectada por varios problemas de salud, incluidos algunos nerviosos, y una hermana menor que aún está en edad escolar, dice nunca haber tenido problemas legales, jamás, afirma, se ha manifestado contra el gobierno, por lo que no entiende la razón por la que no le ofrecen empleo.

“Si yo nunca he tenido problemas, y nunca me he manifestado ni siquiera en contra del gobierno por qué razón se me margina de esa manera. Nunca he estado en un tribunal, nunca he sido procesado por la ley, en mis manos nunca ha habido una esposa puesta”, reclamó.

En el año 2016 Eliodanis Herrera regresó a su natal Holguín después de haber sido oficial de las Tropas Guardafronteras y estudiar en La Habana, desde entonces ha sido una odisea mantenerse él y su familia. “He tenido que hacer de todo, desde recoger materia prima y revenderla, hasta hacer carbón vegetal; viajar para Holguín en plena pandemia y revender cosas para comprar algunas otras y traerlas para mi casa. Así hemos estado sobreviviendo”.

“Lo más irónico es que a unos metros de mi casa está el puente que da acceso a Cayo Saetía, una villa turística de Gaviota que está enclavada en un cayo de 42 km cuadrados, donde hay suficiente empleo, pero no me dan trabajo y no me dicen la razón”, sentenció.

