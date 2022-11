MADRID, España.- La popular orquesta El Niño y La Verdad fue eliminada del evento “Baila en Cuba”, donde tenía actuaciones programadas. Según denunció el director de la agrupación, el músico Emilio Frías, se trata de otro acto de censura por parte de las autoridades cubanas.

“Aquí otra prueba de la censura que estoy viviendo en Cuba…, de buenas a primeras cambiaron la programación y El Niño y La Verdad quedó fuera del evento `Baila en Cuba´, un evento organizado entre otros, por mi propia agencia de representación con la que tengo un doble vínculo `Clave Cubana´ y con la que había acordado desde hace mucho estar en esta fecha en Cuba para participar en este evento”, explicó Frías a través de Facebook.

Desde su publicación, realizada este lunes, lamentó: “Qué grande es el precio que tiene que pagar un artista en este país por decir solo La Verdad, por cantarle a lo que está viviendo el pueblo, por decir una palabra que en su esencia está la razón del ser humano, Cambiar y Revolucionar cada día”.

El compositor señaló además que no tenía como intención “coger su página de Facebook para esto” pero, señaló, es “su única manera de denunciar lo que están haciendo con su orquesta y su carrera”.

Tras la publicación, Emilio Frías ha recibido cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, que denuncian la represión del régimen cubano.

“Te están obligando a abandonar el país, con tantas trabas ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo le pagas a tu equipo de trabajo? Aquí no habrá lugar del Estado que te dé un espacio para tocar y los particulares no quieren buscarse problemas, en fin, un callejón sin salida”, escribió Arelis Herrera.

Mientras que Caridad Margarita Gómez consideró: “Qué difícil es todo. Te han cerrado todos los caminos sin preocuparles como tú y tus integrantes de la orquesta van a mantener a su familia y por lo que he podido leer solo por un tema de una canción llamada `Cambio´”.

Por su parte, Iris Blanco comentó: “Qué triste ver todo esto, pero todos tus seguidores sabemos que tanto tú como tu orquesta son grandes músicos y lo seguirán siendo aunque te censuren”.

A finales del pasado mes Emilio Frías denunció que El Niño y la Verdad estaba siendo censurada desde su regreso a Cuba el pasado 9 de octubre, de una gira por México.

Frías explicó que desde entonces han suspendido conciertos que tenían programados desde hacía más de tres meses y han movido de la cartelera programas televisivos grabados con anterioridad.

“Hemos tenido una batalla campal y ha sido una odisea para poder presentarnos en la Isla, y aún así no hemos tenido resultado, no hemos tenido una respuesta clara y exacta de que está pasando, aunque me lo puedo imaginar (… Si bien me dicen, en el Instituto cubano de la Música y Ministerio de Cultura que no tengo prohibición de trabajar o de salir en la Televisión Cubana, la realidad que estoy viviendo es otra completamente”, expresó.

El pasado 10 de septiembre, la agrupación fue censurada mientras ofrecía un concierto en la Casa de la Música de Galiano.

Cuando Frías hablaba al público sobre la censura a su tema “Cambio”, agentes de seguridad del lugar le apagaron el audio.

Antes de que los represores decidieran terminar el concierto, Frías decía al público: “Tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo esto lo han armado ellos… Y si van a hacer eso, de verdad, les digo, si se van a poner así no me inviten más. No me llamen más, y sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio. De donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos”.

