MIAMI, Estados Unidos. — El economista Elías Amor aseguró hoy que los indicadores económicos en Cuba no son nada halagüeños y que la inflación continúa al alza, hecho reconocido por las propias autoridades de la isla.

En entrevista ofrecida a CubaNet, el experto hizo énfasis en cifras compartidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) correspondientes al mes de enero que dan cuenta de un aumento de la inflación en un 2,32% con respecto a diciembre del pasado año.

Asimismo, mencionó la alarmante tasa interanual de variación, que mide el comportamiento de la inflación entre enero de 2022 y 2023, y que ahora ha sido de un 42,08%, superior al 39% registrado en diciembre.

Según el economista, hay razones coyunturales que justifican la crisis inflacionaria que atraviesa el país caribeño, entre los que destacan el aumento desenfrenado del precio de los alimentos.

“Los precios de los alimentos, que tienen una influencia muy grande en la elaboración del IPC, han subido en tasa interanual un 67,97%, veinte puntos más que lo que lo ha hecho la inflación media. Comer en Cuba se ha vuelto prohibitivo. Y el gobierno no hace nada para resolverlo”, explicó.

También han incidido en el aumento de la inflación el alza de precios en restaurantes y hoteles, así como la subida del valor monetario de los muebles.

“Esto se va a ir poniendo cada vez peor porque el país ha entrado en una espiral de precios, algo que ocurre mucho en naciones de América Latina, especialmente en el cono sur.

En ese sentido, el economista sostuvo que el régimen cubano solo tiene una opción para frenar la crisis inflacionaria y el desastre económico en la isla: cambiar el sistema.

“Los cubanos no se merecen este sufrimiento, y desgraciadamente van camino del desastre, los dirigentes no saben qué hacer, o no quieren hacer lo que se tiene que hacer, como hicieron los vietnamitas. En Vietnam hubo que cambiar el sistema económica, y ya está”.