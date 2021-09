MIAMI, Estados Unidos. – En una entrevista concedida a CubaNet este lunes, el economista cubano Elías Amor auguró que la situación económica de la Isla empeoraría en los próximos meses. “Nuestros compatriotas no lo están pasando bien ahora, pero lo que viene es peor. Estamos ante un punto en que la economía cubana ya colapsó, y ahora cualquier protesta social viene a continuar lo que ocurrió el pasado 11 de julio”, aseveró.

Para Amor, el régimen de la Isla “no tiene la visión, ni las ganas, ni la capacidad de llegar a una solución sentándose a hablar con los cubanos y viendo cuáles son las mejores soluciones” para dejar atrás la grave crisis del país.

“La economía cubana lleva realmente [meses] en una situación de absoluta escasez y de falta de liquidez (que obtenía del turismo y de otras fuentes como la exportación de mercancías e incluso la venta de médicos)”, explicó. “No llega dinero de fuera, no llega la divisa que el gobierno comunista necesita para comprar todo tipo de mercancías que no produce”, agregó.

Amor considera que la situación de Cuba “empezó a ponerse mal en el segundo semestre del año 2019. Ahí empezó el declive de la economía fundamentalmente por una menor entrada de turistas”.

“Esa falta de divisas para la economía es mortal (…) porque Cuba necesita divisas para comprar el petróleo, para comprar alimentos, para pagar las deudas que tiene con el Club de París”, valoró.

De ese modo, “la economía cubana no está funcionando, está colapsada, y no es extraño que ya los dirigentes comiencen a ponerse nerviosos y a tomar este tipo de decisiones como es abrir la economía cubana a partir del 15 de noviembre, lo que me parece una barbaridad”.

Asimismo, el experto analizó la caída del turismo internacional debido a la pandemia y sus implicaciones directas con respecto a Cuba. La Isla “ha apostado por el turismo, y el turismo mundial, según los informes de la Organización Mundial del Turismo, no recuperará los niveles anteriores a la pandemia hasta bien avanzado el año 22 y en algunos países hasta el 23”.

Aunque otros países intentan suplir esta caída de viajeros internacionales alentando el turismo nacional, Amor no cree que la Isla pueda seguir sus pasos. ¿Qué cubano con un sueldo de 37 dólares mensuales se puede pagar una estancia en un resort de Varadero o de María la Gorda en Pinar del Río? Cuba necesita el turismo extranjero”, concluye.

Finalmente, el principal obstáculo que impide resolver la grave crisis del país es su propio sistema económico y político. “Hay un régimen que no quiere renunciar al modelo marxista-leninista, que es un modelo que ya no existe en ningún país del mundo (…). Mientras Cuba se empeñe a ultranza en ese socialismo (..) no hay nada que hacer”, lamenta Amor.

