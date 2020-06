Elián González: “Fidel es en mi vida algo así como un faro”

MIAMI, Estados Unidos. – “Fidel es en mi vida algo así como un faro”, así recordó Elián González al fallecido dictador cubano, principal artífice de su regreso a la Isla el 28 de junio de 2000.

En declaraciones al portal digital Cubadebate, el otrora “niño balsero” recordó el suceso que le cambió la vida y aseguró que Fidel fue y será una referencia para él.

“Fidel es en mi vida algo así como un faro. Desde que lo conocí y establecimos una amistad, la inmensa mayoría de mis esfuerzos están encaminados a hacer sentir orgulloso a mi papá y a nuestro Comandante”, expresó.

Según Elián, Fidel Castro “era un hombre que hacía muchas preguntas” y que siempre se interesaba por él y por la comunidad.

“Una vez a punto de iniciar el duodécimo grado no sabía qué carrera estudiar. Muchas veces le pregunté o intenté que él me dijera su opinión y eso no sucedió nunca. Siempre lograba desviar la conversación porque él quería que yo tomara mi decisión… hizo como con cada cubano, nos dio las herramientas para instruirnos y construir nuestro propio camino”, reveló.

El joven dijo también sentirse agradecido con todas las personas que alzaron su voz por su regreso.

“En nuestra ciudad natal, las amistades, siempre hay lugares y compromisos a los que acudir, personas que nos quieren saludar, personas para las que no veo otra forma de cumplir con mi parte que saludándolos, que siéndoles fiel y respetuosos, porque, sin apenas conocer a ese niño, sumaron sus voces por mi regreso”.

González insistió en que su compromiso es ser fiel a la Revolución y “no traicionar esa confianza” que el pueblo ha depositado en él.

“Ese compromiso de serles fiel y correcto, no traicionar esa confianza, es lo que voy a llevar conmigo, tratando de no defraudarlos. También ha sido un peso al perder la intimidad, el goce de llegar a un lugar y tener el anonimato. Pero el habernos convertido en familia del pueblo cubano y el hecho de estar con mi padre es la mejor paga para todo”.

Este domingo, los medios oficiales de la Isla ofrecieron amplia cobertura por los 20 años del regreso de Elián González. El caso fue recordado también en el Noticiero de la Televisión Cubana, donde el joven envió un mensaje a todos aquellos que no simpatizan con el régimen cubano.

“Hemos seguido el camino correcto, porque, que hoy, 20 años después, nos sigan recordando y nos sigan teniendo presente en el corazón de los cubanos nos hace sentir que no los hemos traicionado, porque el pueblo cubano no recuerda a sus traidores, no recuerda a los vendepatrias”.