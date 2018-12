Española Elena Tablada se casa en Cuba pese a que su abuela no quería volver

MIAMI, Estados Unidos.- Elena Tablada, la diseñadora española que saltó a la fama por su noviazgo con David Bisbal, con quien tiene una hija llamada Ella, se casó el pasado 9 de diciembre en La Habana. Sin embargo, a pesar de la alegría que la unión del matrimonio produce, la abuela de la novia no estaba muy contenta por el lugar que la pareja escogió para la celebración, que tuvo una primera parte en Miami.

Elena Moura, la abuela de Tablada, salió de Cuba en 1970 bajo la presión del régimen comunista de Fidel Castro y prometió en ese entonces que nunca volvería mientras estuviera la dictadura en el poder, pero tuvo que romper la promesa por los deseos de su nieta. “Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, les pedí que lo hicieran en otro lado”, y agregó, después de no poder lograr que cambiara de opinión: “Yo sólo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos”.

La boda de Elena Tablada se celebró en la iglesia San Juan de Letrán, donde sus abuelos también contrajeron nupcias cuando solo tenían 19 años.

Según el medio Informalia, las declaraciones de Moura, de 90 años, aseguraron que Tablada se empeñó en celebrar la boda en el lugar de sus “raíces”.

No obstante, a pesar de la negativa de la abuela en volver al lugar de donde tuvo que huir con su esposo por el comunismo imperante, la emoción de volver fue inevitable. “Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería. El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir”.

Elena Tablada se casó con el empresario español Javier Ungría, y a su boda acudieron personalidades de varios países, y amigos cercanos como Raquel Perera, la mujer de Alejandro Sanz, quien está abiertamente en contra del régimen de la Isla.