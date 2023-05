MIAMI, Estados Unidos. – El reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido por su nombre artístico de El Taiger, anunció en su cuenta de Instagram que cantará en La Habana el próximo fin de semana.

Según la escueta información difundida por el propio músico, serán solo dos presentaciones, una el viernes 5 y otra el sábado 6 de mayo.

Tras su anuncio de este lunes, el influencer y presentador Alexander Otaola respondió a El Taiger en Instagram: “Genial para que te quedes allá. En el basurero de donde nunca debiste salir. Posiblemente con tu récord y demás, no te dejen entrar de vuelta [a Estados Unidos]”.

En enero de este año, el reguetonero residente en Miami ya había expresado sus intenciones de presentarse al público cubano en la Isla.

En un video colgado en redes sociales en esa fecha, el cantante aseguró que la gente que vive en Cuba no tenía “nada que ver con la política”.

“Tengo intenciones de ir a Cuba a cantar, las tengo y lo voy a hacer (…). La gente no tiene nada que ver con la política, y menos los que viven allí. Entonces, si yo quiero cantarle a la tierra que me vio nacer, la que me dio la vida, lo voy a hacer porque la música es mía”, dijo.

El artista dejó claro que “los verdaderos opositores” no estaban viendo quién iba a cantar a Cuba y quién no, y que esa cacería era cosa de quienes estaban “arriba de eso en las redes sociales”.

“Ustedes no me pagan los bills [facturas], ustedes no me escriben las canciones”, dijo El Taiger, que ya recibió numerosas críticas por un reciente visita familiar a la Isla, donde residen sus hijas y su abuela.

En ese sentido, el reguetonero dejó claro que mientras tenga familiares en Cuba, seguirá visitando la Isla. “Yo siempre he dado más alegrías que tristezas. Si tú me quieres juzgar por eso, ponme la cruz ahí”, respondió el cantante a sus detractores.

El Taiger también lamentó que muchos cubanos que llegan a Estados Unidos le pidan ahora que no vaya a la Isla a cantarles a quienes no han resuelto sus problemas.

“¿Y los que no han resuelto que están ahí, mi hermano? ¿Los que no pudieron conseguir 12.000 y 13.000 pesos para venir? ¿Esos no merecen ver a El Taiger? ¿Por qué?”, cuestionó el artista.