MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Cari Castillo, de 74 años y madre de un paciente psiquiátrico, denunció en un post de Facebook la desatención por parte del sistema de Salud Pública cubano con la esperanza de que sus reclamos lleguen a “oídos sensibles”.

Castillo especificó que ella y su hijo, diagnosticado con esquizofrenia paranoide cinco años atrás, vivían solos. “Él vive en su cuarto encerrado y tiene poco contacto social”, detalló.

“A pesar de su enfermedad he tratado de mantenerlo conmigo por la situación tan mala de las instituciones psiquiátricas que además están tan llenas de personas y no aceptan nuevos ingresos, por no tener camas disponibles, en otras palabras, COLAPSADAS. Eso solo lo saben las personas que como yo tienen un familiar de estas características”, aseguró.

Castillo también aseguró que en la actualidad, y tras varios ataques recibidos por parte de su hijo, se encuentra “sin saber qué hacer”. “Hoy llamé al SIUM [Sistema Integrado de Urgencias Médicas] como cada vez anterior, esta vez su respuesta fue que había una sola ambulancia y no era para estos casos, la Policía vino pero solo pueden actuar acompañados del SIUM”, contó.

“¿Cuál es la solución para mi problema, acaso esperan que me mate para ingresarlo?”, también se preguntó.

Castillo recordó que era “una madre jubilada de 74 años, con ganas de trabajar y ser útil, arquitecta de profesión, con una pensión que no alcanza ni para comprar frutas para que [su hijo] tome sus medicinas, camufladas porque se niega a tomarlas por no reconocer su enfermedad”.

“Mi trabajo desde que me levanto es atenderlo”, aseguró. “El sistema de Salud no cumple su función, no asume su responsabilidad en un país donde ser paciente psiquiátrico no debería sorprender a nadie”, lamentó.

“Agotada de recurrir a trabajadores sociales, Ministerio de Salud Pública y las instituciones pertinentes del Gobierno que son muy atentos pero no me resuelven el problema, agradezco a las personas que dan sus caras ante mí, solo lamento que las instituciones no merezcan estas personas que tienen la intención de ayudar pero no las posibilidades reales”, escribió.

“Ante este vacío legal en mi vida, solo me quedaba dar gritos en la calle, pero en mi calle hay personas con otros problemas, quizás más grandes que el mío, así que dejo mis gritos en este texto, en espera de que llegue a oídos sensibles”, terminó.

La atención a pacientes psiquiátricos ha sido una de las áreas de la Salud Pública cubana por la muerte de pacientes a causa de negligencias. En febrero de este año, CubaNet dio a conocer que al menos 13 pacientes habían fallecido en el Hospital Psiquiátrico de Holguín, conocido como “El ITH”.

La tragedia recordó la muerte por hipotermia, en 2010, de 26 pacientes en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, popularmente llamado Mazorra, como consecuencia de un frente frío que afectó al país entonces.