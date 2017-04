El régimen se retracta y permite a Biscet viajar a EEUU

LA HABANA, Cuba.- El régimen de Raúl Castro ha dado marcha atrás y ha confirmado este martes al opositor Oscar Elías Biscet que lo dejaría viajar a los Estados Unidos, donde será galardonado con el Premio al Liderazgo en Asuntos Internacionales 2017, otorgado por la organización Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI).

Biscet, ex prisionero político del Grupo de los 75, informó a CubaNet que fue visitado por un agente del Departamento de Inmigración, quien le confirmó que lo dejarían viajar a los Estados Unidos para finales de este mes.

A finales de marzo, al opositor le habían informado que no lo dejarían viajar.

“Los oficiales de inmigración de la misma oficina donde me dijeron a finales de marzo que no podía viajar, se presentaron en mi casa para avisarme que finalmente sí me iban a dejar viajar a EE.UU.”, confirmó Biscet.

Al mismo tiempo, la economista Martha Beatriz Roque fue también visitada este martes por oficiales de Inmigración para informarle que le permitirían viajar fuera de Cuba una vez más.

En marzo del año pasado, justo antes de la visita de Obama a la isla caribeña, a varios opositores del Grupo de los 75 les permitieron viajar por vez única fuera de Cuba.

Los disidentes llevados a prisión durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra de 2003 que permanecen en Cuba, aún después de excarcelados se encuentran bajo licencias extrapenales que los sujetan a autorización gubernamental para viajar fuera de la isla.