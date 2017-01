El régimen cubano invita al gobernador Scott a visitar la Isla

MIAMI, Estados Unidos.- Ana Teresa Igarza, directora general de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, ha invitado al gobernador del estado de Florida, Rick Scott, a visitar Cuba, tras la reciente amenaza de este último de recortar los fondos federales para cualquier puerto que firme un acuerdo con el régimen castrista.

“Nadie puede hablar de algo que no sabe. Ver es creer. Yo invitaría al Gobernador Scott a visitar nuestro país. Ven a ver nuestra realidad. Que vea cómo lo sentimos para que pueda formar su propia visión “, declaró la funcionaria el pasado viernes, según informa St. Augustine Record.

El jueves, Scott dijo que los puertos de Florida no deben hacer negocios con una nación dirigida por Raúl Castro, a quien describió como el brutal dictador de un país donde los ciudadanos no gozan de los derechos humanos. La oficina del gobernador no ha respondido a los comentarios de Igarza.

La funcionaria cubana se encontraba el viernes en una reunión en Palm Beach, que pudo resultar en la firma de un memorando de entendimiento entre la Administración Portuaria Nacional de Cuba y el puerto de esta localidad del sur de Florida. Pero los funcionarios portuarios decidieron no hacerlo debido a los comentarios del gobernador Scott.

El Director Ejecutivo del Puerto de Palm Beach, Manuel “Manny” Almira, dijo que le sorprendió la oposición del gobernador al acuerdo propuesto.

“Estoy totalmente decepcionado. La ceremonia de la firma habría sido aquí. Hubiera sido histórico”, dijo Almira.

Almira, que nació en Cuba y planea viajar allí con su esposa el miércoles, dijo que la amistad entre la delegación cubana y los funcionarios portuarios está ahora sellada.

Igarza dijo que la falta de un acuerdo no limitará el trabajo que queda por delante, agregando que ambas partes están listas y dispuestas a trabajar juntas. Dijo que a pesar de las declaraciones de Scott, la delegación ha sido bien recibida en todas las ciudades visitadas.

La delegación cubana ha visitado puertos en Houston y Nueva Orleans, y también planea visitar Port Tampa Bay y el Puerto de Virginia en Norfolk, antes de regresar a Cuba a principios de febrero.

Cinco puertos estadounidenses, entre ellos los de Texas, Louisiana y Virginia, han firmado acuerdos con Cuba, dijo Igarza.

La funcionaria cubana agregó que Mariel se está posicionando para ser el “Eje de las Américas” y que ya alberga 13 líneas marítimas internacionales.