MIAMI, Estados Unidos. – Este domingo, la periodista de medios oficiales Ania Ortega lanzó en su muro de Facebook una dura crítica a las políticas económicas del régimen cubano.

“Urgen soluciones, porque el descontento popular crece, la tristeza es evidente, seguimos cometiendo errores y la decepción e incredulidad deriva en apatía y esta en revancha social solapada, saboteando silenciosamente los intentos de avanzar”, escribió.

Ortega aseguró que no podía enajenarse “de lo que más nos golpea y cada vez más duro: los precios del mercado”.

“La cuestión está en algo que sucede a cara descubierta y sin posibilidad al desmentido o la lógica explicación. Si, por demostrar que se rompe la inercia política, se disponen drásticas medidas contra los usurpadores de lo establecido que disparan los precios, entonces el Estado no se puede igualar (subiendo precios) como los aprovechados que viven del robo y la reventa”, dijo.

La también presentadora de televisión aseguró que “si el Estado vende barato entonces toman ventajas los acaparadores, que luego lo venden en la esquina al triple del precio estatal”.

“¿Entonces cuál es la solución?”, se preguntó. “¿Que el Estado compita con el mercado informal? ¿Que el underground sea quien mueva los hilos de los precios del mercado? (Eso sin hablar de la existencia de otras monedas y del poco valor de la nuestra). ¿Y dónde queda lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita?”, cuestionó.

“No hay producción para satisfacer la demanda, pero el pueblo no puede seguir siendo apabullado, porque este país tiene una población llena de ancianos. Muchos de ellos solos y enfermos. Y porque estamos perdiendo la fuerza joven para levantar el futuro. Es una realidad innegable. (Solamente en mi barrio ya casi todos se han ido)”, lamentó.

En referencia a las políticas económicas del régimen cubano dijo que las medidas no podían ser “¡respuestas bonitas’ o ‘inteligentes’ para aliviar o endulzar el oído social y que al día siguiente todo amanezca peor”.

“Cuando usted se duele de algo o por algo es porque lo está sufriendo. Si no lo sufre, no puede sentir igual, no puede pensar igual. Y es ahí entonces cuando los discursos se alejan de la realidad y por tanto de la verdad del pueblo”, criticó.

Ortega no dudó en señalar a los dirigentes cubanos. “Cuando escucho hablar sobre los problemas cotidianos del país, en las reuniones de los grupos de trabajo, siento una rara distancia al referirse al pueblo”, dijo. “No me parece haber escuchado suficiente la expresión ‘nosotros’, como si ‘el pueblo’ no fuéramos todos. ‘En las redes sociales el pueblo dice…’, ‘El pueblo quiere que hagamos cosas…’, ‘El pueblo se queja de los precios…’. ¿Y acaso la situación no afecta a todos? ¿Todos no somos parte del mismo entramado socio-económico?”, se preguntó.

En ese sentido dijo que “ser creíble lleva una cuota inmensa de ejemplo, que no demuestran quienes tienen aspectos rozagantes y plenos, en un país donde la escasez lastimosa y lacerante nos devuelve un paisaje social de ancianos deambulantes pidiendo limosnas y durmiendo en los portales (Calle Monte, Cine Yara, Boulevard de San Rafael, portales del Museo de Bellas Artes, calle Reina…)”.

“Pegar el oído a la tierra es caminar La Habana y escuchar a su gente, sentir el latido de sus corazones y palpar de cerca sus dolores para que los enfoques, las ideas y las medidas se acerquen un poco más a lo que de verdad este pueblo necesita”.

“Tanta gente escribiendo y pensando esto mismo, no puede estar equivocada y mucho menos confundida”, aseguró.

Finalmente, apuntó: “Lo que no podemos permitir es que, por culpa de nuestros mismos errores, perdamos esta revolución, que no se gana, ni se levanta, ni se va a salvar con discursos románticos”.

