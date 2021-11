MIAMI, Estados Unidos.- Habib Ariel Coriat Harrar, un joyero venezolano de 50 años, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, que involucra a dirigentes cercanos al fallecido Hugo Chávez, publicó este viernes el diario español El País.

De acuerdo a la información, Coriat ayudó presuntamente a blanquear 5.5 millones de dólares (4.7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos Chávez, investigada por perpetrar el saqueo de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y ocultar el botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) —un organismo público del país pirenaico que persigue el blanqueo— lleva a cabo la investigación contra Coriat después de que algunos de sus funcionarios descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que el venezolano manejó en la BPA y que figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

Coriat, uno de los propietarios de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas, cobró en 2011 más de 5.5 millones de dólares (4.7 millones de euros) “de tres de los actores principales del presunto expolio de PDVSA por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet”.

Según el informe de la Uifand, citado por El País, “los compulsivos compradores de los relojes de lujo fueron Nervis Villalobos, exjerarca chavista y exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela, que pagó al joyero 1.5 millones de dólares (1.3 millones de euros); el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, que abonó cuatro millones de dólares (3.4 millones de euros); y Javier Alvarado, el todopoderoso exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien transfirió al joyero 141.480 dólares (122.437 euros).”

La cuenta en Adorra de Coriat, abierta en agosto de 2011, “recibió 18 abonos mediante traspasos internos —un sistema que no deja rastro— por un total de 5.5 millones de dólares (4.7 millones de euros) y en el know your client (conoce a tu cliente, en inglés), una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos, Coriat indicó que su negocio facturaba siete millones. Y anunció que recibiría dinero de clientes de la BPA como Villalobos; Salazar; el magnate de los seguros Omar Farias; y el exdirector de Producción de PDVSA Luis Carlos Parada, entre otros”.

El reporte de El País asegura que “los tres clientes del joyero Coriat han sido procesados junto a otras 25 personas, entre ellas varios directivos de la BPA,” por un presunto delito de blanqueo de capitales.

“Se les acusa de facilitar contratos de PDVSA a compañías extranjeras, en especial chinas, a cambio de sobornos y comisiones que se abonaron en una telaraña de sociedades panameñas y en 37 cuentas de los procesados en la BPA, a 7.400 kilómetros de Caracas. El botín —que la Fiscalía de Venezuela cifra en 4.200 millones— se movió desde el Principado a paraísos fiscales como Belice o países blindados por el secreto bancario como Suiza a través de un retorcido laberinto que los investigadores han tardado años en descifrar”.

