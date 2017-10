El misterio de los ataques en La Habana llega a la Fiscalía de EEUU

MIAMI, Estados Unidos.- El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, se negó este miércoles a responder a cualquier pregunta sobre los misteriosos ataques sufridos por casi dos docenas de funcionarios estadounidenses en Cuba, reportó el Washington Examiner.

Al ser cuestionado por el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont) sobre si los funcionarios cubanos estaban detrás de los “ataques acústicos” que causaron lesiones a los diplomáticos, Sessions dijo que no podía hablar sobre ningún aspecto del incidente.

“No puedo confirmar ni negar la existencia de una investigación sobre este asunto”, dijo.

Leahy dijo que ya está claro que Estados Unidos está investigando el evento, pero Sessions dijo que no se ha confirmado oficialmente.

“Bueno, no ha sido confirmado por una agencia gubernamental autorizada, no creo”, dijo Sessions. “Simplemente no puedo comentar”.

Cuando se les preguntó por qué les tomó tanto tiempo a los funcionarios estadounidenses movilizar un esfuerzo para examinar lo sucedido, Sessions dijo solo eso, “consideraré sus preocupaciones”.

El ataque sigue siendo un misterio, ya que la administración Trump ha dicho muy poco sobre lo que sucedió o quién sospecha que está detrás de él, señala el Examiner.

El presidente Trump, sin embargo, dijo el lunes que cree que los funcionarios cubanos tienen la culpa.

“Es un ataque muy inusual, como saben, pero creo que Cuba es responsable”, dijo Trump.

Muchos especulan que Cuba estaba experimentando con equipos para espiar a los funcionarios de Estados Unidos, y que posiblemente algo funcionó mal.

Otra señal de que los Estados Unidos culpan a Cuba fue la decisión de la administración Trump de expulsar a 15 diplomáticos cubanos, concluye el reporte.