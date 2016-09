El iPhone 7 ya está en Cuba

LA HABANA, Cuba.- Este 16 de septiembre salió a la venta la nueva generación de teléfonos inteligentes de la compañía Apple. iPhone 7 y iPhone 7 Plus son los nuevos modelos que, bajo el logo de la manzana y con variados colores, ya están causando furor entre los “applemaníacos” de todo el mundo, incluyendo los cubanos.

Pese a los impedimentos de comercialización de empresas estadounidenses con Cuba y el bajo nivel salarial de los isleños, hay una comunidad en la Isla que prefiere la marca de la compañía que dirige Tim Cook.

Cuba no cuenta con una tienda oficial de Apple, pero esto no ha sido un impedimento para que los cubanos puedan acceder, casi desde los primeros días de lanzamiento, a cualquiera de los iPhone con presencia en el mercado. La importación ilegal pero constante de estos teléfonos mediante familiares, mulas y otras vías, mantienen una estabilidad en las ventas del mercado negro en la isla.

Sin importar su procedencia, la mayoría de estos productos son comercializados en el sitio web de ventas más conocido en Cuba, Revolico.

Desde la presentación de iPhone7 y el iPhone 7 Plus, el “Craiglist cubano” cuenta hace días con anuncios que aseguran la venta del nuevo teléfono para usuarios en la Isla, con precios a partir de 900 CUC (equivalentes a dólares). “Sé el primero en tener, el mismo día del lanzamiento”, dice uno de los clasificados.

Este diario se comunicó con uno de los presuntos vendedores de iPhone 7, quien no se identificó pero aseguró que el teléfono estaría llegando en Cuba para la noche de este mismo viernes.

Por otra parte, Rogelio ―prefiere ocultar su apellido― es uno de los vendedores de celulares más conocidos en La Habana. La variedad, calidad y originalidad de los productos que comercializa le ha asegurado un puesto de confianza para muchos isleños. “Las importaciones las hago de diversas maneras, pero aseguro que los teléfonos que vendo son 100% originales”, asegura Rogelio. “En el caso del iPhone 7 y el 7 Plus no puedo negar que me ha costado trabajo, pues desde los primeros días las reservas se agotaron, no obstante, en los próximos días ya tendré en mis manos los suficientes teléfonos como para alegrar a un centenar de personas”, confirmó.

Sin embargo, “desde el principio, Android (principal competidor del sistema operativo iOS de iPhone) ha mantenido la delantera; y hoy no es distinto pues los precios de muchos de los teléfonos con tecnología Android son considerablemente inferiores”, asegura Marcelo Hernández, ingeniero en informática y dueño de un pequeño negocio de reparación de celulares a las afueras de La Habana.