El horror del presidio político en Cuba revelado por un nuevo testimonio

MIAMI, Estados Unidos.- El ex prisionero político Jorge Luis García Pérez (Antúnez) lanzará en Miami Crónicas del presidio, un compendio de historias que tuvieron lugar en las cárceles cubanas y que recorre casi seis décadas de represión, informó Martí Noticias.

El libro “es un testimonio de más de trescientas páginas que está prologado por mi amigo, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle”, explicó Antúnez.

Los protagonistas son el propio Antúnez y prisioneros que le precedieron. “A diferencia del libro anterior, narra algunas de las principales vivencias, un testimonio más vívido de los lugares, trato de darle nombre a los verdaderos verdugos”, explicó el autor.

Publicado por Rodes Printing, la obra acoge testimonios que describen en general la experiencia de pasar por las cárceles en Cuba.

“Habla del presidio político, las crónicas más importantes, pero también del presidio común, algo que prácticamente casi nunca se ha hecho porque los presos comunes tienen su historia y muchos de ellos tiene solidaridad para con nosotros y también es un testimonio vivo de lo que sufren ellos en las cárceles”, añadió Antúnez.

Antúnez pasó 17 años en cárceles, y el testimonio de esta etapa fue reflejado en un libro anterior titulado “Boitel Vive”, editado por el Directorio Democrático Cubano.

En este nuevo texto se describe además los intentos de las autoridades carcelarias por ocultar qué sucedía dentro del penal.

“(A) esos represores que una vez en una polémica verbal en la prisión me decían que no, que esos horrores del presidio y los bayonetazos y los golpes habían sido cosas del pasado, aquí está Crónicas del presidio y les demuestra que no, que el presidio político existe y las golpizas y atropellos están latentes en la Cuba de hoy”, concluyó Antúnez.

El próximo 21 de octubre a las 8:00 pm el Museo Americano de la Diáspora Cubana, ubicado en Coral Gables, acogerá la presentación del texto editado por el también integrante del presidio político histórico Ángel D’Fana.