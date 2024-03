LA HABANA, Cuba. – El Gobierno cubano está gestando una tormenta perfecta, con previsibles demandas del pueblo mayores que las del 11 y 12 de julio de 2021, debido al desabastecimiento, los incrementos de precios, una mayor devaluación del peso y de los míseros salarios y pensiones, y el hambre. Pronto comenzarán a aplicarse las medidas de las “proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024”.

Las autoridades cínicamente proclaman que las medidas se aplicarán cuando haya condiciones y se tendrán en cuenta las opiniones del pueblo. Sin embargo, en la reciente sesión del Consejo de Ministros, Manuel Marrero Cruz amenazó con la “aplicación de la ley”, evidentemente por las fuerzas represivas y el entramado judicial establecido por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En la referida ocasión, el premier enfatizó en “la necesidad de ofrecer información oportuna respecto a cada nuevo paso, para que la población entienda y se pueda dar respuestas a sus lógicas preocupaciones, sobre todo aquellas asociadas a medidas relacionadas con el incremento de precios y tarifas”.

Los cubanos siempre se han burlado de sus desgracias, pero ahora los directivos están tensando demasiado. “Tendrán que nombrar ministros de la insuficiencia y la pobreza, porque hay ministro de Agricultura y no hay productos, hay ministro de la Industria Alimentaria y no hay alimentos, hay ministro del Transporte y no hay transporte, hay ministro de Industria y no hay mercancías. Esto está peor que el Período Especial, la calle está en candela”, son algunas de las expresiones públicas de los cubanos “de a pie”, sin vinculación con la perseguida sociedad civil independiente.

En medio de los apagones, usualmente en dos sesiones totales de 16 horas diarias, la desesperación de los padres por la imposibilidad de alimentar a sus hijos y las frustraciones de los ancianos que lucharon durante 60 años para ofrecer un futuro próspero, están llevando a los cubanos al límite.

El Gobierno fue amoldando el cerebro de los cubanos para adaptarse a la minimización y las esperanzas del pródigo vergel del socialismo, mientras una parte de la población “sobrevivía” por la bondad de la “FE” (Familiares en el Exterior). Ellos han aportado las remesas, que no se utilizaron en la modernización de las infraestructuras obsoletas y desgastadas por los años. En cambio, GAESA ha utilizado los escasos recursos del país para la construcción de hoteles faraónicos, sin turistas.

Se han eliminado los subsidios, los comedores obreros, las “jabitas” con productos de estímulo y la venta de pollo, huevos y carne de puerco a los trabajadores y otros. Pero las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior los facilitan a sus miembros a muy bajos precios. Los directivos superiores y sus familiares son muy bien abastecidos y tienen plantas eléctricas en sus hogares. Actualmente, los niños de hasta siete años dependen de las donaciones internacionales de leche; no hay materia prima para la producción de medicamentos y la mayor parte de las industrias están paralizadas.

Hacia el exterior, el Gobierno intensifica el triunfalismo y el supuesto apoyo del “aguerrido pueblo”, esconde sus fracasos económicos y productivos, y culpa al “bloqueo” de todos sus males.

