MIAMI, Estados Unidos. — El destacado boxeador cubano Yordenis Ugás compartió con sus seguidores en redes sociales una reflexión sobre el encuentro que sostuvo en el año 2015 con el actor estadounidense Denzel Washington.

El pugilista se refirió el encuentro que tuvo con el protagonista de Filadelfia y Hombre en llamas a raíz de comentarios realizados por el propio actor en diciembre del pasado año.

“Hace unos meses el actor leyenda Denzel Washington en un video dijo mi nombre, y hablo que sabía quién yo era, pero que no me conocía. El sí me conocía en persona, pero no lo sabía, porque hace cinco años me lo encontré en New York y le pedí esta foto”, escribió Ugás.

El cubano también recordó su encuentro en 2021 con el también multilaureado actor estadounidense Jamie Foxx, ganador, al igual que Washington, del Premio Oscar.

“Hace dos años me encontré en un Club en Miami a (Jamie Foxx) y también sabía de mi trabajo”, sostuvo Ugás, quien dijo sentirse orgulloso de que estrellas de ese calibre supieran de él y de su carrera.

“Estoy muy agradecido, porque son cosas que se reciben con humildad, pero que motivan mucho, que tu trabajo llegue a los fans, pero también que este tipo de persona y leyendas sepan de tu trabajo y de que eres un cubano”, agregó el pugilista.

En diciembre Ugás, que ostentó el título de Supercampeón Mundial del peso wélter por la Asociación Mundial de Boxeo, había hecho saber a Washington que estaba disponible para entrenar junto a él si así lo deseaba.

“Increíble cuando uno de los mejores actores de todos los tiempos conoce tu trabajo. ¡Qué honor! Espero un día estar disponible para entrenar juntos”, dijo el boxeador en aquella ocasión.

Además de ser uno de los cubanos más destacados dentro de los circuitos de boxeo profesional, Yordenis Ugás también ha levantado su voz en innumerables ocasiones en favor de la libertad de Cuba, aprovechando su alcance mediático y popularidad para visibilizar la situación de la isla.