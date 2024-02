MÉRIDA, México -. La muerte este sábado a los 98 años de la simpar Juana Bacallao ha levantado un sinfín de reacciones en las redes sociales de admiradores y personas que conocieron a la inigualable artista.

Nacida el 26 de mayo de 1925 en el barrio de Cayo Hueso de La Habana bajo el nombre de Neris Amelia Martínez Salazar, Juana terminó convirtiéndose en un ícono de la cultura popular cubana.

A continuación, compilamos algunas de sus anécdotas más sonadas

Juana conoce a Beyoncé: de pantera a pantera

Cuenta el pintor Elio Villate que cuando Beyoncé estuvo en Cuba hace varios años, visitó el Gato Tuerto, lugar donde actuaba Juana.

En un momento de su actuación, “Beyoncé se emociona y sube al estrado a saludar a Juana, entonces un escolta de la norteamericana se levanta del asiento en pos de proteger a su clienta… y Juana al darse cuenta le dice: ‘¡Tranquilo, yénica, que esto es de pantera a pantera!”.

“Yo no soy fácil”: Juana vs la policía

La activista trans Kiriam Gutiérrez ha contando una anécdota de la primera vez que vio a Juana en vivo una noche habanera del Salón de los Embajadores del hotel Habana Libre.

“Al terminar el show y saliendo por la puerta del hotel, me esperaban casi 10 oficiales de policía, ella venía apoyada en su asistente y de manera impresionante se situó delante mío y con estas palabras neutralizó a todos los policías que ya estaban intentando esposarme, en aquellos tiempos por solo llevar ropa de mujer ibas a la cárcel hasta 4 años”, relata.

En ese momento, cuenta Kiriam que las palabras de Juana la salvarron de ir presa.

“Ella dijo: ‘Esta pajarita hoy es mía, ella se va hoy con Juana, si se la llevan me tienen que llevar a mí, y yo no soy fácil, ¿tú no me conoces a mí?’”.

El accidente de Juana

La escritora Gleyvis Coro Montanet ha contado de la vez en que Juana salió ilesa de un accidente.

“Ocurre un accidente, muy aparatoso, entre dos automóviles. La multitud se agolpa alrededor del sitio, presa de la mayor expectación. Algunos se asoman por entre los cristales y los chasis magullados y descubren a la excéntrica”, relata.

Pronto se corre la voz que acompaña a la estupefacción: “¡Es Juana, es Juana Bacallao!”

“Ella se arrastra como bulto. A duras penas logra sacar la cabeza y luego el resto del cuerpo. La multitud aplaude. ¡Ha salido ilesa! Juana se acomoda la peluca, se yergue coqueta y, recuperando por completo el tipo y la picardía, sella con broche de oro el acontecimiento”, continúa la anécdota.

Finalmente, Coro Montanet refiere las primeras palabras de Juana: “¡Ay, mi pueblo, por poco me despingan!”.

Una historia con Michael Jackson

En una divertida entrevista de Jaime Masó para OnCuba, la misma Juana cuenta los pormenores de un encuentro con Michael Jackson.

“Óigame, hay cosas muy grandes, mi hermano. Aquel día estaban en el show Omara y la gente de Tropicana, pero de pronto empezaron a gritar: ¡Juana mira lo que tienes alante! ¡Juana mira! Y cuando voy caminando lo veo y lo empiezo a sacudir. Son historias, chico. Cosas muy bellas”, aseguró.

Una última llamada con Juana

Lázaro Caballero Aranzola, biógrafo de la artista, ha transcrito en las redes a manera de homenaje su última conversación telefónica con Juana, llena de detalles divertidos que dan cuenta que la artista mantuvo su singular sentido del humor hasta el final de su vida.

Por ejemplo, cuando Caballero Aranzola le dice a Juana que su libro sobre la vedette esta por salir, esta riposta: “Ven acá, asere, ¿cuántos tomos le vas a hacer? Porque la vida de Juana es una novela mi hermano, Las mil y una noches se queda chiquita, cierra esa gaveta”.

O en otro momento de la conversación: “Las estrellas no pueden andar por la calle de día, porque se pierde el encanto, por eso yo siempre estoy en mi casa, mi hermano”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.