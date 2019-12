El desabastecimiento inunda nuevas tiendas en dólares

LA HABANA, Cuba.- “Llevo más de 15 días para comprar un freezer y no hay en ninguna de las tiendas que habilitaron, después que pasé miles de trabajos y trámites burocráticos para hacer la tarjeta, después que me robaron el 10% de mi dinero cuando lo deposité, resulta que ahora no está lo que quería comprar. Llevo muchos días haciendo una cola fantasma para cuando saquen los freezer. Esto es una total falta de respeto y un nuevo robo al pueblo por parte de este gobierno corrupto”, comentó a Cubanet, Yoanna González, ama de casa que decidió comprar un freezer en las tiendas recién inauguradas en La Habana.

“Recibo dinero de mi hermana que vive en Miami. De no ser así, jamás podría ni tan siquiera soñar tener una de estas tarjetas en dólares, ¿Dónde está la famosa igual de la que tanto hablaba Fidel?”, añadió.

En las recién estrenadas tiendas de partes de autos también se nota la falta de algunos productos. Las baterías de 75 amperes usadas por los autos marca Lada, los neumáticos medida 12 y 15 y algunas piezas de chapistería y dirección que tienen mayor demanda ya no se encuentran disponibles.

“No sé para qué hacen esto. Al final nos robaron prácticamente el dinero. Ya lo tienen ellos en su poder y lo están usando. Lo que queremos comprar no lo hay, pero ya el dinero lo tienen ellos en su poder. Sacaron muy pocas baterías de 75 amperes y ya no hay en ningún lugar. Ahora ese dinero está congelado en la tarjeta porque si lo saco me lo darían en CUC y ya me cobraron el 10 %. Son una mafia de estafadores”, comentó a este diario Rubén Álvarez, un chofer profesional que vive de su auto marca Lada.

Algo similar sucede con los motores de combustión interna. Las unidades de motos de Suzuki y los motores de Lada también escasean y las colas se forman incluso días antes “para cuando los saquen”.

“Quiero comprar una unidad de moto Suzuki y no he podido. Me pasó lo mismo que a muchos que ya sufrimos el largo y tedioso proceso de adquirir la tarjeta. También depositamos el dinero y, en mi caso, que deposité 600 dólares, me quede solo con 540. Te roban 60 dólares y aún así no he podido comprar lo que quiero. El dinero está ahí congelado. Ellos si ya lo están moviendo y están haciendo negocios con nuestro dinero. Al final no hemos resuelto el problema, solo hemos pasado trabajo”, dijo Ernesto Labrada, un joven que quiere cambiar la unidad de una vieja ‘Karpaty’, de fabricación soviética.

El mercado negro continúa jugando un papel fundamental para “encontrar lo que se busca aunque haya que pagar un poco más”. Según algunos entrevistados para este trabajo, “Revolico sigue estando vivo” y muchas cosas que hoy faltan en estas tiendas se siguen encontrando en la famosa página de anuncios clasificados.

“El único culpable que existan los llamados acaparadores es el Estado de Cuba. Si en las tiendas no faltara nunca nada, nadie podría revender ningún producto y en estas nuevas tiendas pasa exactamente lo mismo que en las otras, sacaron muchas cosas, pero ya no pueden satisfacer la demanda y así empieza el caos. Esta vez es por ineficiencia porque están cobrando por adelantado y en dólares que valen en el mundo entero”, añadió Rubén.