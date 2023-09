LA HABANA, Cuba. — Este 19 de septiembre se cumplen 50 años de la muerte en 1973 de Gram Parsons, cantante, guitarrista y compositor norteamericano que, a pesar de su corta carrera, tuvo una significativa influencia en la evolución del rock y la música country.

Nacido el 5 de noviembre de 1946 en Winter Haven, Florida, su verdadero nombre era Cecil Ingram Connor, el mismo de su padre, un oficial de la fuerza aérea que enfermó de los nervios y se suicidó en 1958. El apellido Parsons que adoptó Gram era el de su padrastro.

Luego de su paso por varios grupos, en 1968, tras la partida de David Crosby y Gene Clark, Gram Parsons entró en The Byrds. Su presencia fue determinante en el único disco que grabó con ellos, Sweetheart of the rodeo, donde la banda californiana pasó del folk-rock sicodélico al country-rock, un año antes de que lo hiciera Bob Dylan en su disco Nashville Skyline.

Sin el country-rock que hizo Gram Parsons con The Byrds no hubieran existido grupos como The Eagles, Poco, Delaney and Bonnie y Firefall.

Gram Parsons se fue de The Byrds, llevándose con él a Chris Hillman para en 1969 crear The Flying Burrito Brothers, donde continuó su trabajo con el country-rock, inspirado en sus ídolos de la adolescencia, Hank Williams, Merle Haggard y Buck Owens.

Cuando se separó de The Flying Burrito Brothers, luego de grabar dos antológicos discos, The gilden palace of sin (1969) y Burrito Deluxe (1970), Gram Parsons se relacionó estrechamente con los Rolling Stones, especialmente con Keith Richards.

Con los Stones, Parsons se fue a Nellcote, en el sur de Francia, donde el grupo británico grabaría en 1972 uno de sus mejores discos, Exile on Main Street.

Aunque no participó en la grabación de ese disco, Gram Parsons influyó notablemente, al hacer que Keith Richards, que era dado a las afinaciones alternativas, se interesara por el weaving, una técnica guitarrística de la música country que haría sentir en canciones del álbum como Sweet Virginia.

A su regreso a los Estados Unidos, Gram Parsons y su amante, la por entonces muy joven cantante Emmylou Harris, formaron la banda The Fallen Angels, grabaron el álbum GP y empezaron la grabación de Griveous Angel, un disco que quedaría inconcluso debido a la muerte de Parsons, a los 26 años, en San Bernardino, California, a consecuencia de una sobredosis de droga y tequila.

Las circunstancias que rodearon el funeral de Gram Parsons contribuyeron a su leyenda. Su manager, Philip Kaufman, y otros dos amigos robaron su cadáver de la funeraria de Los Ángeles donde lo velaban, para dar cumplimiento al deseo de Parsons de que lo llevaran a Joshua Tree, lo incineraran con gasolina y tequila, y dispersaran sus cenizas en el desierto, lo que fue impedido por la policía cuando el cuerpo ya comenzaba a arder.

Aquel incidente sumió en una fuerte depresión a Emmylou Harris, quien necesitó de la ayuda de su amiga Linda Ronstadt para salir de la crisis y reanudar su carrera musical, durante la cual no ha dejado de honrar a su difunto amante.

Los restos de Gram Parsons descansan hoy en el cementerio Garden of Memories, en Luisiana.