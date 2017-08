El bloguero oficialista Harold Cárdenas se va a estudiar a EEUU

MIAMI, Estados Unidos.- La Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA, por sus siglas en Inglés) de la estadounidense Universidad de Columbia concedió una beca de Máster en Asuntos Internacionales por dos años al bloguero oficialista Harold Cárdenas Lema, uno de los autores de La Joven Cuba.

En un post publicado por esa misma plataforma, Cárdenas Lema se ha comprometido durante el tiempo que durará su beca en New York a “denunciar el acoso” del embargo estadounidense a Cuba. “El costo político que implica estudiar allí es menor (que) dejar de ser útil”, añade Cárdenas.

“Después de siete años escribiendo sobre los problemas internos, es hora de centrarse en el otro obstáculo principal de Cuba: el bloqueo. Los estudios serán el centro de mi estancia, pero denunciar el acoso a nuestro país provoca el mismo orgullo que escribir una crítica en La Habana”, señaló.

“Quizás Europa o América Latina sean alternativas para quien busca abstracción académica y tomar distancia de Cuba, no es lo que buscaba. Pronto supe que debía ir a los Estados Unidos y deseché las demás opciones”, escribió el bloguero que afirma va a estudiar a “las entrañas del monstruo”.

El joven bloguero afirma que la beca fue posible gracias a estudiantes que conoció hace un año, al impartir una conferencia en Columbia. “Por otra parte, profesores en ambos países que ayudaron en el proceso de aplicación”.

La Joven Cuba fue creado en la Universidad de Matanzas en abril de 2010 y bloqueado hace más de cuatro años. En 2012, el blog publicó un artículo sobre el incumplimiento de los acuerdos de la conferencia nacional del Partido Comunista. Allí cuestionó también la transparencia de las “políticas de cambio”.

“No se me escapa la situación particular que vive quien se aleja por un período de tiempo de su tierra, la dificultad que esto puede significar para analizar objetivamente fenómenos internos, o las dudas que esto genera sobre la legitimidad de una crítica que se hace desde la Universidad de Columbia”, agregó el bloguero oficialista.

Cárdenas advirtió además: “Cuando esté en Cuba criticaré lo que deba ser criticado, cuando esté en Nueva York defenderé lo que merece ser protegido. No es una receta para otros, sino una decisión personal”.

“Siento decepcionar a los que desearían una beca de otro tipo, los que sueñan que algún día reniegue de las ideas que defiendo y la manera que lo hago, los que necesitan que me subordine a una fuerza superior, cualquiera que esta sea”, agregó.

“Los próximos dos años aquí tampoco serán un paseo, desde mañana debo trabajar para pagar mis estudios y las condiciones materiales no son ideales, pero quien quiera combatir el bloqueo y respete el marco institucional vigente en la isla, que cuente conmigo. Nunca me preocupó ser crítico de lo reprochable cuando estaba en la Isla, menos me preocupa ahora decir en Nueva York que soy socialista y defiendo la Revolución”, escribió Cárdenas.

“Como no creo en simplificaciones sé que este país es un monstruo de virtudes y defectos, con personas valiosas y dañinas, como el mío. No podemos imitar acá (EE.UU.) la ceguera de los que nos critican cuando llegan allá (Cuba)”, dijo.

Los autores de La Joven Cuba se han hecho eco de las campañas difamatorias del Gobierno contra opositores cubanos.