MADRID, España.- El veterano boxeador cubano Guillermo Rigondeaux regresará al ring el próximo 9 de junio en el Casino Jai Alai en la ciudad de Miami.

La pelea se incluye en el programa organizado por el promotor estadounidense Don King. En la velada se enfrentarán el excampeón mundial Adrien Broner y Bill Hutchinson. También peleará el pugilista cubano Adlay “El Puli” Rodríguez, según informó desde Twitter Warriors Boxing.

“Rigondeaux regresará el 9 de junio como una atracción especial en la tarjeta Adrien Broner-Bill Hutchinson en el Casino Miami Jai-Alai! ¡Adlay “El Puli” Rodríguez también está en la cartelera! ¡No te lo pierdas!”, anunció Warriors Boxing.

RETURN TO GLORY:

Guillermo Rigondeaux will make his return June 9th as a special attraction on the Adrien Broner-Bill Hutchinson card at Casino Miami Jai-Alai! Adlay “El Puli” Rodriguez is also on the card as well! Don’t miss this one! pic.twitter.com/zUWqsGvSeq

— Warriors Boxing (@WarriorsBoxProm) May 10, 2023