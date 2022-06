MIAMI, Estados Unidos.- Estados Unidos planea incluir a Cuba en un nuevo plan de salud para la región de América Latina y el Caribe, según dijo este jueves el secretario de Salud, Xavier Becerra, en entrevista con la Voz de América.

El Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas (Fuerza de Salud de las Américas/Americas Health Corps, por su nombre en inglés), lanzado este jueves por el presidente Joe Biden, no dejaría fuera a ningún país de la región, aseguró Becerra.

Americas Health Corps fue respaldado por los líderes de las Américas durante la Cumbre, celebrada esta semana en Los Ángeles. “Al fin del día somos familias y tenemos que trabajar juntos”, señaló el funcionario estadounidense sobre la posible inclusión de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Durante la entrevista, Becerra explicó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encargará de lidiar con los desacuerdos que surjan en la consumación del proyecto, pues “lo que importa es saber que estamos enlazados y tenemos que trabajar juntos. La salud no tiene políticas, la salud tiene que estar disponible para todos”.

“Entendemos bien que, si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con esos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados, pero no van a ser los últimos afectados por una pandemia o algo como el COVID. Así que no hay que dejar a ningún país, ni a ningún pueblo”, dijo el secretario de Salud sobre la iniciativa conjunta para “capacitar a 500 000 trabajadores de la salud pública en la región durante los próximos cinco años”.

El desarrollo del plan, agregó, dependerá de las necesidades de cada pueblo que sean consideradas por los líderes locales. “No es lo mismo lo que pasa en comunidades de Estados Unidos que en las de Centroamérica, Suramérica o el Caribe, no importa, lo que queremos es saber lo que necesitan los líderes locales, va a ser una iniciativa de todas las Américas”.

“Una lección de la pandemia es que en Estados Unidos no estamos sanos y seguros hasta que todos fuera de los Estados Unidos no estén sanos y seguros. Somos una comunidad muy integrada y uno puede venir de Argentina o ir de aquí para allá y necesitamos que todos estemos seguros. Tenemos que trabajar juntos”, manifestó Becerra.

Fuerza de Salud de las Américas tiene como objetivo “ayudar a la región a prevenir, prepararse y responder a futuras amenazas pandémicas y otras emergencias de salud pública, garantizando al mismo tiempo la prestación equitativa de servicios de salud a las comunidades remotas, vulnerables y marginadas”.

